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پلیس آمریکا شماری از معترضان را که در مخالفت با جنگ تجاوزکارانه علیه ایران مقابل کنگره تجمع کرده بودند، بازداشت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معترضان با شعار جنگ علیه ایران را پایان دهید مقابل ساختمان کنگره در واشنگتن تجمع کردند.
تجمع کنندگان که از روحانیون مسیحی و فعالان حقوق بشر بودند، همچنین به مسائل داخلی مانند حقوق رأیدهندگان، هزینههای زندگی و خدمات درمانی هم اعتراض داشتند.
یکی از شرکتکنندگان در این اعتراضها گفت: این مایه شرمساری است که افراد به دلیل نگرانی درباره حقوق شهروندی و مشکلات معیشتی بازداشت می شودند، اما به خاطر جنگی غیرقانونی بازداشت نمیشوند.
در خبر دیگر فَارِن پالِسی در گزارشی تحلیلی، ادامه جنگ آمریکا علیه ایران را نتیجه محاسبات اشتباه دولت ترامپ دانست و بازنگری واشنگتن در راهبرد خود را خواستار شد.
این نشریه آمریکایی نوشت، دولت ترامپ گرفتار تصور افزایش فشار برای وادار کردن ایران به تسلیم شده، در حالی که اهرمهای چانهزنی آمریکا با ادامه جنگ کاهش یافته است.
فارن پالسی همچنین هشدار داد، کمبود مهمات و افزایش پیامدهای سیاسی داخلی، موقعیت واشنگتن را دشوارتر خواهد کرد.
این گزارش تأکید میکند نزدیک به پنج دهه فشار آمریکا علیه ایران، نتوانسته این کشور را به پذیرش خواستههای واشنگتن وادار کند.