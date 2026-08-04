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رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه کشور گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از زائرین اربعین حسینی به سلامت به میهن بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار امید نودهی در بازدید از مرز چذابه با اشاره به آمادگی بالای نیروهای انتظامی در مرزهای استان خوزستان (شلمچه و چذابه)، اظهار کرد: تاکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از مرزهای ۶ گانه و فرودگاههای کشور راهی عراق شدهاند.
وی با اشاره به حجم بالای ترددها در ایام اربعین، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۸۸۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی صادر شده است.
سردار نودهی در ادامه با اشاره به روند بازگشت زائران بیان داشت: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از زائرین به سلامت به میهن بازگشتهاند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه کشور میگوید: نیروهای انتظامی با حداکثر توان و بر اساس تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور در مرزها حضور دارند تا خدماترسانی صد در صدی را تضمین کرده و بازگشت صحیح، سالم و سریع زائران به کشور را تسهیل کنند.
نودهی همچنین با تاکید بر موفقیت مدیریت عملیاتی در مرزها افزود: امسال در زمینه صدور گذرنامه، کنترل اسناد و ارائه خدمات در مرزها با چالش یا مشکل خاصی مواجه نبودیم.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای گسترده و آمادگیهای لازم توسط هیات رییسه فراجا و با هدایت فرمانده کل انتظامی کشور از چندین ماه پیش انجام شده بود که در نتیجه اجرای ماموریت اربعین تاکنون به بهترین نحو ممکن و با بالاترین سطح از کیفیت بوده است.
استان خوزستان با دارا بودن ۲ مرز رسمی شلمچه و چذابه، یکی از کانونهای اصلی تردد زائران اربعین حسینی در کشور محسوب میشود که به دلیل نزدیکی به مرزهای عراق، همکاریهای دوجانبه میان مسئولان استانی و مقامات عراقی در این ایام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود، فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.
مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود، فاصله این مرز تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.