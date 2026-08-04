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حال و هوای حرم بانوی کرامت در شب اربعین

همزمان با شب اربعین حسینی، مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با حضور زائران و مجاوران برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ - ۰۰:۴۸
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برچسب ها: اربعین ، حرم حضرت معصومه(س) ، شب عزاداری
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