استاندار خوزستان گفت: پل عنافچه از توابع شهرستان باوی قبل از برگزاری مراسم افتتاح رسمی به منظور رفاه حال ساکنان منطقه و تسهیل تردد آنان زیر بار ترافیک رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده بیان کرد: با توجه به نیاز مبرم ساکنان منطقه به استفاده از پل عنافچه شهرستان باوی، این طرح پیش از برگزاری مراسم افتتاح رسمی زیر بار ترافیک رفت.

وی افزود: رفاه حال مردم و تسهیل تردد آنان در اولویت اقدامات عمرانی استان است و نباید تشریفات اداری موجب معطلی و نارضایتی شهروندان شود.

موالی‌زاده تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های عمرانی استان را برای مردم فراهم کنند.

عملیات اجرایی این پل به طول ۴۲۶ متر بر روی رودخانه کارون سال ۱۳۹۸ از محل اعتبارات استانی آغاز شد، اما در طول این سال‌ها تکمیل این طرح به دلیل محدودیت منابع استانی با چالش‌های متعددی همراه بود.

سال‌های متمادی تردد مردم دهستان عنافچه به شهر ملاثانی (بخش مرکزی شهرستان باوی) از طریق پل شناور نظامی انجام می‌شود که علاوه بر تخریب مکرر پل شناور بر اثر شرایط رودخانه کارون وهمچنین هزینه‌های بالای نگهداری، عبور و مرور اهالی منطقه به ویژه دانش آمکوزان با مخاطرات متعددی رو‌به‌رو است.

پل عنافچه یکی از بزرگترین پل‌های استان به طول ۴۲۶ متر و عرض ۱۲ متر در حال احداث است.

دهستان عنافچه با داشتن ۴۲ روستا و جمعیت ۱۴ هزار نفر از توابع شهرستان باوی است، بین این دهستان و شهرستان باوی رودخانه کارون عبور می‌کند که مردم این منطقه برای تردد به شهرستان باوی و انجام امور زندگی خود نیاز به احداث پل دارند.