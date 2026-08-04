رابرت پیپ، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل معتقد است که ترامپ در جنگ با ایران، بزرگ‌ترین شکست راهبردی آمریکا را رقم زده و با عقب‌نشینی‌های مکرر دچار فلج راهبردی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رابرت پیپ، نظریه‌پرداز، نویسنده و استاد تمام دانشگاه شیکاگو در مصاحبه‌ای عقب‌نشینی‌های مکرر دونالد ترامپ مقابل ایران را نشانه‌ای از «فلج راهبردی» او در جنگ تفسیر کرده است.

پیپ تحلیل‌های رایج در رسانه‌ها و بازار‌های مالی را مبنی بر اینکه عقب‌نشینی‌های ترامپ نشانه صلح است، رد کرده و در عوض آن را دلیلی بر نبود گزینه‌های لازم مقابل ایران دانسته است.

او در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که چرا دونالد ترامپ پس از تهدید ایران به حمله از آن پا پس کشیده است تصریح کرد: «آنچه آخر هفته با لغو حملات روی داد، نشانه کاهش تنش نیست. مهم نیست قیمت‌ها در بازار چه می‌گویند، چون آنها هم نمی‌توانند این را تفسیر کنند. این درست نیست. چیزی که می‌بینید، فلج راهبردی است. همین.»

این استاد دانشگاه که در کتابی به نام «بمباران برای پیروزی: قدرت هوایی و اجبار در جنگ» به بررسی رفتار دولت‌ها در برابر زورگویی‌های نظامی پرداخته تصریح کرده که دونالد ترامپ و دولت او پذیرفته‌اند که کارزار بمباران هوایی و محاصره علیه ایران شکست خورده است.

پیپ می‌گوید: «این نشان می‌دهد که ترامپ و کاخ سفید تشخیص داده‌اند که کارزار بمباران هوایی تا الان شکست خورده. این را شاید عرب‌ها به آنها گفته‌اند، شاید سنتکام و یا شاید دریاسالارها. اما اساساً قدرت هوایی به تنهایی و حتی با محاصره دریایی [علیه ایران] کارساز نبوده.»

این استاد دانشگاه آمریکایی در بخش دیگری از مصاحبه بند ۵ یادداشت تفاهم حاصل‌شده میان ایران و آمریکا را نشان‌دهنده «بزرگترین شکست استراتژیک آمریکا» در طول تاریخ دانسته است.

در بند ۵ تفاهم‌نامه ترتیبات مربوط به مدیریت تنگه هرمز مورد بحث قرار گرفته است.

در آن بند چنین آمده است: «جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشور‌های ساحلی تنگه هرمز، گفت‌و‌گو خواهند کرد و با دیگر کشور‌های ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر می‌کنند.»

او تصریح کرد: «این یک شکست راهبردی بزرگ برای ترامپ است. حتی بزرگ‌تر از باخت در جنگ، چون نشان‌دهنده افول عظیم تسلط نظامی آمریکا در منطقه با اثرات زنجیره‌ای در جهان است. این پایان دوران آمریکاست.»

پیپ گفت: «ترامپ به عنوان کسی که بزرگ‌ترین شکست راهبردی آمریکا را رقم زد، در تاریخ می‌ماند، حتی از ویتنام بزرگ‌تر، هرچند تلفات ویتنام بیشتر بود. این فلجی است که روی داده».