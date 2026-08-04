اوقات شرعی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۴ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۳۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۹ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۲۷ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۸ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین

حدیث روز:

امم صادق (ع) فرمود: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

از محبوب‌ترین کار‌ها نزد خداوند متعال، زیارت قبر حسین علیه‌السلام است. (کامل الزیارات، ص ۱۴۶)

احکام شرعی:

نشسته خواندن نماز قضا

سوال) آیا نماز قضا را مى‌توان نشسته خواند؟

جواب) با تمکن از ایستادن، صحیح نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)