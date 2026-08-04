پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۴ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۵ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۳۴ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۹ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۲۷ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۸ دقیقه
ذکر روز سه شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین
حدیث روز:
امم صادق (ع) فرمود: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.
از محبوبترین کارها نزد خداوند متعال، زیارت قبر حسین علیهالسلام است. (کامل الزیارات، ص ۱۴۶)
احکام شرعی:
نشسته خواندن نماز قضا
سوال) آیا نماز قضا را مىتوان نشسته خواند؟
جواب) با تمکن از ایستادن، صحیح نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)