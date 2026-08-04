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یک منبع مسئول در حماس اعلام کرد این جنبش و گروههای فلسطینی همچنان به توافقهای انجامشده درباره اجرای مرحله دوم آتشبس پایبند هستند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد: این جنبش منتظر دریافت پاسخ رسمی و روشن از نیکولای ملادینف و میانجیگران درباره مفاد توافقهای انجامشده است.
حماس اعلام کرد این جنبش و گروههای فلسطینی همچنان به توافقهای انجامشده درباره اجرای مرحله دوم آتشبس پایبند هستند.
حماس تاکید کرد: تا زمان دریافت پاسخ، موضع خود را بر پایبندی به توافق و اجرای مرحله دوم آن حفظ خواهد کرد.
همزمان قطر، مصر و ترکیه در بیانیه ای هشدار دادند: تجاوزات اسرائیل مسیر کاهش تنش را تهدید میکند و رنج غیرنظامیان در نوار غزه را افزایش میدهد.
سه کشور در این بیانیه از جامعه بینالمللی خواستند، اسرائیل را برای پایبندی به توافق آتشبس تحت فشار قرار دهد.