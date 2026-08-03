مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و پنجاه و ششمین شب از شب‌های پایداری، بر پاسداری از وطن و حراست از نظام اسلامی تاکید کردند.

یکصد و پنجاه و ششمین شب میدان داری مردم آذربایجان غربی

یکصد و پنجاه و ششمین شب میدان داری مردم آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم آذربایجان غربی در یکصد و پنجاه و ششمین شب از شب‌های پایداری و ایستادگی، بر پاسداری از وطن و حراست از آرمان‌های و ارزش‌های والای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

شرکت کنندگان دراین تجمعات با اعلام اینکه این ایستادگی پنج ماهه مردم در میدان وسایر عرصه ها ریشه در فرهنگ سرخ عاشورا دارد بر خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ تحمیلی تاکید کردند.

قشرهای مختلف مردم آذربایجان‌غربی وحدت و حضور مردم در صحنه را عامل ترس و عقب نشینی دشمن و تقویت اراده و اقتدار نیروهای مسلح کشور اعلام کردند.