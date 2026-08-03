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دونالد ترامپ که پیش از این نیز بارها مدعی باز بودن تنگه هرمز شده بود، گفت: ما الان درباره بازکردن تنگه صحبت میکنیم و کاملا باز خواهد شد و سپس، در مورد توان هستهای ایران صحبت خواهیم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید بار دیگر با تکرار تهدیدات خود مدعی شد: «ما همین الان [با تهران] به درخواست ایران، با حمایت عربستان سعودی، امارات و به ویژه قطر و همچنین دیگران در حال مذاکره هستیم.
این در حالی است که شبکه خبری سیبیاس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد بهغم ادعای ترامپ، هنوز هیچ مذاکره جدیدی با ایران برنامهریزی نشده است.
ترامپ که پیش از این ادعا کرده بود تنگه باز است و آمریکا کنترل کامل آن را در دست دارد، حالا ادعا میکند درحال گفتوگو با ایران است تا «تنگه باز شود».
ترامپ که در دفتر بیضی شکل کاخ سفید در جمع خبرنگاران سخن می گفت، مدعی شد: مذاکرات با ایران «بهسرعت پیش خواهد رفت» و پیشبینی کرد که تنگه هرمز ممکن است تا روز سهشنبه بهطور کامل باز شود؛ اقدامی که او آن را «مرحله نخست» یک توافق احتمالی میداند.
او ادامه داد: «مرحله دوم» این روند، «خلع سلاح هستهای ایران» خواهد بود؛ موضوعی که به گفته او کمی زمان خواهد برد». رئیس جمهوری آمریکا گفت: مذاکرات، به هر شکلی که باشد، سریع پیش خواهد رفت و خیلی هم پیچیده نیست.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا ایران حاضر خواهد بود به آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بازگردد» گفت: اجازه نخواهد داد ایران برای عبور و مرور در این مسیر دریایی هزینهای دریافت کند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که وزارت خارجه ایران تأکید کرده تا زمانی که تجاوز، محاصره و اقدامات خصمانه آمریکا ادامه داشته باشد، تغییری در وضع تنگه هرمز روی نخواهد داد.
ترامپ همچنین مدعی شده بود دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا از بعدازظهر دوشنبه به وقت آمریکا آغاز میشود که مشخص شد این اظهارات هم یکی دیگر از دروغهای ترامپ بوده است.