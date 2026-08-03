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مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از مسدود شدن ورودی شهر راز بر اثر سیلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بارندگیهای شدید عصر امروز در شهرستان راز و جرگلان موجب جاری شدن سیلاب و مسدود شدن راه ورودی شهر راز شد؛ حادثهای که علاوه بر اختلال در تردد، آبگرفتگی چند واحد مسکونی و معابر شهری را نیز به دنبال داشت.
علی گودرزی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی، اظهار کرد: بر اثر بارندگیهای اخیر و جاری شدن سیلاب، راه ورودی شهر راز مسدود شده است.
وی افزود: همچنین ۴ تا ۵ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شدهاند و در برخی معابر شهر نیز آب وارد سطح خیابانها شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به حضور نیروهای امدادی در منطقه گفت: تمامی دستگاههای امدادی و خدماترسان در محل حادثه مستقر هستند و عملیات بازگشایی مسیر، هدایت روانآبها و تخلیه آب از منازل آسیبدیده با سرعت در حال انجام است.
گودرزی با تأکید بر رصد مستمر شرایط جوی و مناطق حادثهدیده، از شهروندان خواست ضمن پرهیز از تردد غیرضروری در مسیرهای سیلابی، هشدارهای دستگاههای مسئول را جدی بگیرند.