نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، گفت: صداوسیمای کیش تصویری از عزت، سربلندی، آقایی و معنویت ساکنان کیش را به سراسر کشور مخابره کرد، تصویری که شاید پیش از این کمتر دیده شده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده با قدردانی از حضور حماسی ساکنان کیش در صحنه‌های مختلف، افزود: مردم مؤمن و انقلابی کیش با حضور پرشور خود، تصویری تازه از کیش در کشور به نمایش گذاشتند و عزت، عظمت، معنویت و روحیه انقلابی خود را به ملت ایران نشان دادند.

او با قدردانی از ساکنان کیش به خاطر ایستادگی، حضور آگاهانه و حماسه‌آفرینی هایشان، گفت: شب‌هایی که حضور باشکوه ساکنان کیش از قاب تلویزیون پخش می‌شد، همه بینندگان عظمت این حضور را تحسین می‌کردند و به مردم کیش آفرین می‌گفتند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، تأکید کرد: ساکنان کیش با حضور مستمر و پرصلابت خود نشان دادند در برابر دشمنان اسلام و قرآن عقب‌نشینی نخواهند کرد و هر شب با شکوهی بیشتر، روحیه مقاومت، شجاعت و وفاداری خود را به نمایش می گذارند.

او با قدردانی از استقامت و بصیرت ساکنان کیش، از آنان به عنوان مردمی حماسه‌آفرین یاد کرد و گفت: این حضور ماندگار، نمادی از وحدت، ایمان و اقتدار ملت ایران است.