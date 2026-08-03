نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در نشست ستاد اربعین گفت: تمام خدمات لجستیکی باید پیوستی فرهنگی داشته باشند تا خروجی این حماسه بزرگ، «زیارت با معرفت» باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست jستاد ویژه اربعین استان ایلام با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، سردار علی اکبرپورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین، رضا اکبری معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری، احمد کرمی استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی در مهران برگزار شد.

امام جمعه ایلام با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان، تأکید کرد: تمامی خدمات لجستیکی و زیرساختی باید پیوستی فرهنگی داشته باشند تا خروجی این حماسه بزرگ، «زیارت با معرفت» باشد.

وی گفت: امروز شاهد تحولات ارزشمندی در حوزه خدمات هستیم؛ دغدغه‌های دیرینه در تأمین آب شرب، اسکان، درمان و تغذیه زائران به حداقل رسیده و زمان سوار شدن مسافران به ناوگان حمل‌ونقل به یک تا ۴ دقیقه کاهش یافته است.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه زیرساخت‌ها مقدمه‌ای برای هدفی والاتر است، تصریح کرد: خروجی این خدمت‌رسانی‌ها باید این باشد که زائر با معرفت و شناخت در این مسیر گام بردارد و زیارتش، مایه آمرزش گناهان و تعالی روح گردد.

وی بر لزوم تخصصی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی در مرز مهران و نیاز به کار فرهنگی «چهره‌به‌چهره» تأکید کرد تا زائران در این مسیر، شاهد تغییرات رفتاری و معنوی باشند.

پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز با تأکید بر مردمی بودن راهپیمایی اربعین، گفت: دولت تنها وظیفه تسهیل‌گری را بر عهده دارد و از زائران خواست در مسیر بازگشت با پلیس همکاری کرده و مقررات ترافیکی را رعایت کنند.

کرمی استاندار ایلام نیز با اشاره به ثبت بیش از ۲۶۶ هزار تردد در یک روز از مرز مهران، گفت: شهری با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر، میزبان جمعیتی بیش از ۱۰ برابر ظرفیت خود بوده است. بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس وظیفه جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند و حدود ۴۰۰ موکب و ۵۰ آشپزخانه خانگی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی افزود: سامانه «سجاد» نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داشته و توسعه مرز‌های چیلات، چنگوله و هلاله شمالی زمینه‌ساز رونق تجارت و توسعه استان خواهد بود.