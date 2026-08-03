به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۱۱قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری در گمرک مرزی سرو ارومیه خبر داد.

سردار احمدی گفت: با تلاش و اشراف اطلاعاتی مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه، قاچاقچیان سلاح که قصد وارد کردن محموله جنگی به داخل کشور را داشتند، در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

مرزبانان با اجرای ایست و بازرسی هدفمند در مرز سرو، توانستند در بازرسی بدنی از دو نفر تعداد ۱۱ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری به همرا سه عدد صدا خفه کن و شش تیغه خشاب کشف کنند ؛ در این عملیات تعداد دو نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قانونی گردید.