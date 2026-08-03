سازمان ملل هشدار داد: محدودیت‌های شدید در گذرگاه‌ها و فروپاشی نظام سلامت غزه، جان بیش از ۱۸ هزار بیمار و زخمی، از جمله هزاران کودک، را در معرض خطر جدی قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل اعلام کرد: بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ بیمار و زخمی در نوار غزه، از جمله چهار هزار کودک، همچنان به انتقال فوری برای دریافت درمان در خارج از این منطقه نیاز دارند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در یک نشست خبری گفت: محدودیت‌های اعمال شده بر گذرگاه‌ها و کندی شدید روند هماهنگی‌های پزشکی، جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار داده است.

استفان دوجاریک افزود: مواردی که نیازمند انتقال فوری هستند، شامل مجروحان جنگی، بیماران مبتلا به سرطان، بیماران دچار نارسایی کلیوی و کودکان دارای ناهنجاری‌های پیچیده مادرزادی است که در پی فروپاشی نظام سلامت در غزه امکان درمان آنها در داخل این منطقه وجود ندارد.

گفتنی است، خانواده‌های فلسطینی در غزه به‌ویژه آنهایی که در مناطق موسوم به «خط زرد» در چادر‌ها زندگی می‌کنند، با کمبود شدید غذا، نبود آب و برق و نگرانی دائمی از تیراندازی و حملات نظامیان رژیم صهیونیستی روبه‌رو هستند.

آوارگان فلسطینی می‌گویند محدودیت‌های اعمال شده بر ورود کمک‌های انسانی، بحران غذایی را در ماه رمضان عمیق‌تر کرده و بسیاری از خانواده‌ها ناچارند افطار و سحر را با حداقل مواد غذایی سپری کنند.