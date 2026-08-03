به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری ۲نفر در ارتباط با قتل دربوکان خبر داد.

سرهنگ موسی بهاری در تشریح جزئیات خبر گفت: شب گذشته خبری با عنوان قتل جوانی ۳۳ ساله با سلاح گرم، در یکی از بوستان های بوکان به مرکز فوریت های پلیسی واصل شد که بلافاصله تیم ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان در محل حاضر و موضوع به صورت تخصصی تحت بررسی قرار گرفت.

سرهنگ بهاری افزود: کارآگاهان در جریان رسیدگی ۲نفر را در این ارتباط شناسایی و طی عملیاتی پلیسی، توانستند در کمتر از ۱۲ ساعت از وقوع جرم، آنان را دستگیر نمایند.

رئیس پلیس بوکان ادامه داد: در بازجویی های تخصصی یکی از متهمین به جرم ارتکابی اعتراف و تحویل مراجع قضایی شد که علت و انگیزه قتل نیز در دست بررسی می باشد.