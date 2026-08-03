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نماینده آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو ) گفت: توافق بلندمدت با اوکراین برای تولید مشترک سامانههای پاتریوت تا زمستان آینده اجرایی نخواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما متیو ویتاکر گفت: مهمترین مساله این است که سامانههای دفاع هوایی که اوکراین برای زنده ماندن در زمستانی دیگر به آنها نیاز دارد، در اسرع وقت منتقل شوند.
او که با شبکه فاکس بیزنس مصاحبه میکرد، افزود: این سامانهها یا از سوی متحدان تامین میشود که موشکهای اضافی دارند یا ما در کارخانههایمان تولید بیشتری خواهیم داشت. اگر تا زمستان توافق بلندمدتی در این باره حاصل نشود، ما همچنان روی آن کار خواهیم کرد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که واشنگتن مجوز تولید سامانههای پدافند هوایی پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.