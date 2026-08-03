کارگروه هم افزایی بین دستگاه‌ها، نهاد‌ها و تشکل‌ها از طریق توسعه مهارت آموزی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار در البرز تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مدیر کل آموزش فنی وحرفه‌ای البرز در نخستین جلسه کارگروه توسعه مهارت استان گفت: هدف از برگزاری این کارگروه هم افزایی بین دستگاه‌ها، نهاد‌ها و تشکل‌ها از طریق توسعه مهارت آموزی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز بازار کاراست

باجولوند با بیان اینکه حمایت از برنامه‌های آموزشی از سوی این کارگروه انجام شود افزود: این کارگروه به نوعی آمایش سرزمین است، چون اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و هر تشکیلاتی که با بازار و نیروی کار در ارتباط هستند در این کارگروه حضور دارند

وی افزود: رویکرد اداره کل آموزش در این موضوع مشارکت پذیری و حرکت از حاکمیت دولتی به سمت حکمرانی مشارکتی است و بر اساس قانون اساسنامه سازمان آموزش و حرفه‌ای مراکز آموزش و فنی حرفه‌ای می‌توانند به صورت هیئت امنایی مدیریت بشوند

باجولوند اظهار داشت: در حال حاضر آموزش فنی حرفه‌ای استان از ۷ مرکز دولتی، ۴ مرکز را با محوریت اتاق بازرگانی به صورت هیئت امنایی اداره می کند.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری البرز هم در این جلسه گفت:آموزش همواره یکی از نیاز‌های اصلی جامعه برای ایجاد اشتغال پایدار است و ارائه آموزش به مهارت آموزان و افرادی که به دنبال اشتغال هستند و افرادی که در بازار کار فعالیت می‌کنند از اهداف این کارگروه است

صدیق افزود: در قالب این کارگروه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای با بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام مهندسی و همه اداراتی که جامعه هدف دارند باید مهارت آموزی را به سرانجام برسانند.