به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد اعتمادی، گفت: متقاضیان پس از ثبت درخواست در سامانه اینترنتی خدمات کارت هوشمند سوخت به نشانی fcs.niopdc.ir می‌توانند با انتخاب گزینه تحویل حضوری، در ساعات اداری به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه کیش مراجعه و کارت هوشمند سوخت خود را در لحظه دریافت کنند.

او افزود: برای دریافت کارت هوشمند سوخت، ارائه اصل سند مالکیت خودرو و کارت ملی مالک الزامی است.

اعتمادی خاطرنشان کرد: مالکان خودروها با استفاده از کارت هوشمند سوخت خود در جایگاههای عرضه سوخت نسبت به سوخت گیری اقدام کنند.