به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری آخرین تحولات نظامی و سیاسی جنگ ۱۷ روزه، نقض عهدهای مکرر آمریکا و علت وارد نشدن رژیم صهیونی به این جنگ را تحلیل کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: از دور جدید حملات آمریکایی‌ها آغاز کنیم بعد از تفاهمنامه اسلام آباد که با نقض بندهای مختلف این تفاهمنامه دور جدیدی از این حملات آغاز شد. پیش از این به نظر می‌رسید آمریکایی‌ها اهدافی که در آغاز جنگ رمضان دنبالش بودند به دست نیاوردند تلاش کردند در مذاکره به دست بیاورند و چون باز حاصل نشد دوباره برگشتند به سمت جنگ منتها با این تفاوت که تجربه شکست خورده از جنگ رمضان را داشتند به نظر شما چرا مجدد برگشتند به سمت جنگ؟

سرلشکر رضایی: در ابتدا اربعین حسینی شهادت مظلومانه حضرت اباعبدالله حسین (ع) و خانواده‌شان و یاران باوفایشان را در صحرای کربلا به محضر ملت بزرگوار ایران و همه عزاداران تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم این راه آزادگی، راه استقلال، راه انسانیت که ملت ایران در پرتو خون حضرت اباعبدالله حسین (ع) و اخیراً در پرتو خون قاعد عظیم‌الشأن و همچنین ملت مظلوم، مردان و زنان و کودکان ایرانی در پیش گرفته‌اند،ان شاءالله بتوانیم با سرعت و قدرت جلو ببریم.

از نظر من این جنگ سوم ترامپ است. ۱۷ روز طول کشید و مناطق زیادی از کشور هم مورد هجوم قرار دارند و ما هم ضربات شدیدی به آنها وارد کردیم. این جنگ ۱۷ روزه محرم عجیب هم بود برای دنیا. برای ما که قابل پیش‌بینی بود چون دو سه روز قبل از اینکه ترامپ خارج شود من در همین گفتگوی ویژه عرض کردم که آقایانی که مخالف مذاکره هستید عجله نکنید. همانطور که ترامپ برجام را پاره کرد، این تفاهمنامه را هم پاره می‌کند. فردا یا پس فردای صحبت من او گفت: من از تفاهمنامه خارج می‌شوم. برای من روشن بود چون جز آن ۴ تا ۵ روز اول که نسبتا هم صحبت‌های ترامپ و اطرافیانش خوب شده بود و هم محاصره را داشتند کم کم برمی‌داشتند، تقریباً از روز چهارم پنجم کلاً ورق برمی‌گردد شروع می‌کند به نقص تفاهمنامه‌ای که خودشان و رئیس جمهور محترم ما امضا کرده بودند. مقام معظم رهبری هم فرمودند ملت سربلند ایران و این خادم ملت، منتظر تحقق شروط می‌مانیم و اجازه امضا هم داده بودند. آقای رئیس جمهور محترم ما هم امضا کردند. ترامپ هم در حالی که آقای مکرون کنارش بود، شوی جهانی درست کرد و سراسر دنیا که ما دیگر با ایران صلح کردیم از روز چهارم پنجم شروع کرد بر خلاف آن چیزی که امضا کرده بود عمل کرد.

اول مسیر دیگری را غیر از آن ترتیبات ایرانی که قبول و امضا کرده بود در جنوب تنگه هرمز اجرا کرد. به او تذکر داده شد گوش نکردند، اخطار دادیم گوش نکردند. ما چون دیدیم دارد نقض می‌کند دوستان ما یکی دو تا کشتی را زدند که این‌ها برگردند. در هر تفاهم نامه‌ای معمولاً راه حلی یا احکامی می‌گذارند که اگر به اختلاف کشیده شد باید چه کار کرد. نخست وزیر پاکستان و امیر قطر در آن جلسه که آقای دکتر قالیباف با ونس داشتند آنجا کمیته حل اختلاف گذاشتند گفتند ما این تفاهم نامه را عمل می کنیم، هرجا اختلاف شد به این هیئت مراجعه شود. او بدون اینکه به این هیئت مراجعه کند به سواحل جنوبی حمله کرد اما روز هفتم یا هشتم بود آن طوری که امضا کرده بود در بند اول که من از این به بعد حاکمیت ایران را قبول دارم دیگر جنگ را پایان می‌دهد، او دوباره شروع کرد به بمباران کردن سواحل ما را زد. قشم و سیریک را زد و همینطور پشت سر هم تقریباً طول کشید این نقض عهدها تا اینکه بعد از حدود ۳ هفته بعد اعلام کرد من خارج شدم و شروع کرد موج جدیدی از حملات و تقریباً می‌شود گفت از هفدهم تیرماه درگیری جدید شروع شد.

در درگیری جدید اولاً اسرائیل را کامل کنار گذاشت، برخلاف جنگ ۴۰ روزه که خودش و اسرائیل هر دو با هم حمله می‌کردند. دوم اینکه فقط استان‌های جنوبی را زد. از استان تهران یا استان‌های شمالی جز یک مورد در استان گلستان که پل راه آهن را زد کار دیگری نکرد. هدف چه بود؟ متوجه شدیم او می‌خواهد هوابرد و کار زمینی کند برای باز کردن تنگه هرمز و حمله به سایت‌های هسته‌ای ما. خودش هم گفت: کوه کلنگ را می‌خواهم بزنم. برای همین دو کار باید می‌کرد یکی ابتدا می‌آمد ارتباط استان‌های جنوبی را با شمال قطع می‌کرد و به همین علت همه پل‌ها را زد، مخصوصاً پل‌هایی که منتهی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس می‌شد که اطراف تنگه هرمز بود که وقتی نیرو پیاده می‌کند تنگه هرمز را می‌گیرد دیگر از شمال ایران به جنوب کسی نرود. مثلاً تانک نرود، توپخانه و نفر پیاده نرود.

دوم رادارهای استان‌های ساحلی را زد. بعضی مراکز نظامی سوله‌ها را می‌زد. حدود ۵۰ تا شهر و ۱۵ استان، در همین موارد البته در این نقاط معین. این از نظر نظامی معنایش این است که وقتی می‌خواهد نیروی زمینی حمله کند اول باید قسمت لجستیک طرف مقابل را باید قطع کنید، رادارهایش را از بین ببرید، پل‌ها را قطع کنید که نیروی زمینی بتواند پیاده شود، همه این کارها را انجام داد. ترامپ با فرمانده سنتکام تماس گرفت که باید شدیدتر بزنید. نیروی زمینی من می‌گوید که این مقدار که الان نیروی هوایی و موشک زدید کفایت نمی‌کند فرمانده سنتکام گفت: ما با تمام توان می‌زنیم چیزی دیگر بیشتر از این نمی‌شود. لذا اولین مسئله‌ای که اتفاق افتاد که حمله زمینی و هوابرد را ملغی کردند. این طرح ناپخته فرماندهان ارتش آمریکا بود درست محاسبه نکرده بودند که برای پیاده کردن نیرو برای تنگه هرمز با ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر که نمی‌شود حداقل شما ۱۰۰ هزار نفر باید بیاورید و از کوه‌های زاگرس و فارس و این‌ها هم باید عبور کنید. مثلاً تا نزدیک اصفهان و این‌ها محاسباتشان کاملاً غلط بود ولی این کفایت نمی‌کرد. ترامپ همچنان می‌گفت باید عمل کنید نمی‌خواهم اسرائیل را هم دخالت دهم می‌خواهم خودم فتح الفتوح کنم به اسم خودم باشد.

اتفاق دومی که افتاد این بود که در هفته آخر ۱۷ روز، دیگر امواج موشک و امواج پهپاد حرکت کرد. هم دقیق‌تر و هم شدیدتر از جنگ ۴۰ روزه از سمت ایران حملات موج وار دقیق‌تر و شدیدتر موشک و پهپاد به سمت پایگاه‌های آمریکا رفت به طوری که کویت به خرابه‌ای تبدیل شد. بیشتر نیروها از آنجا جاکن شدند. در اربیل بیش از ۴۰ تا ۵۰ هواپیمای پهن پیکر آمد. خیلی از نیروها را از اربیل بردند مهم‌تر از این‌ها فرماندهی سنتکام که در قطر بود یک مرحله رفت اردن. اردن را هم به شدت زدیم. فرمانده از اردن رفت اسرائیل. یعنی ساز و برگ نزدیک نبرد که تنگه هرمز را که گرفتند بتوانند از نزدیک فرماندهی کنند، از نزدیک پشتیبانی کنند هم فرماندهی و هم پشتیبانی از صحنه هدف گذاری آنها در تنگه هرمز دور شد.

سوال: کاری که او می‌خواست برای ایران انجام دهد ما متقابلاً برای آنها با موفقیت انجام دادیم.

سرلشکر رضایی: ما طرح آنها را به هم زدیم و لذا جنگ سوم اولین جنگی است که در نیمه راه شکست خورده است. حالا جنگ ۴۰ روزه بعد از عملیات شکست خورد این مقدمات را تهیه کردند آن قسمت اصلی که باید نیروی زمینی و هوابرد می‌آمد پایین این شکست خورد؛ بنابراین جنگ سوم روز هفدهم دیگر نه صحبت از آتش بس کرد و نه حمله کرد ولی ما دو روز بعد ادامه دادیم که بگوییم تعداد موشک‌های ما بیشتر از شما است و ما توان دفاع از خودمان را داریم. حواست باشد و این اولین نقطه جدید دفاعی ما بود که به دشمن تحمیل کردیم. همان روزی که او آتش بس داد ما دو روز بعد آتش بس دادیم؛ بنابراین جنگ سوم، جنگ بسیار ناکامی بود. یعنی این ناکامی اضافه شد به ناکامی‌های قبلی ترامپ ولی شدیدتر و مایوس کننده‌تر.

حالا چرا اسرائیل را دخالت ندادند؟ چند علت داشت: یکی اینکه اولاً نیرو‌های اسرائیلی بخشی از آن که در غزه درگیر است، دو تا سه لشکرش آنجا است. بیش از ۵۰ درصد نیرو‌های اسرائیل هم در جنوب لبنان درگیر هستند. یعنی برخلاف جنگ ۴۰ روزه، یک بخش نیرو‌های اسرائیل هم در کرانه غربی هستند؛ لذا اسرائیل هم نیروی هوایی و هم نیروی زمینی اش عمدتاً، چون درگیر بود اولاً آن آمادگی را نداشت. دوم اینکه ترامپ می‌خواست بدون حضور اسرائیل این کار را انجام دهد که به مردم آمریکا بگوید اینطور نیست که اسرائیل مرا تشویق می‌کند که حمله کنم. خودم تصمیم گرفتم و خودم هم به پیروزی رسیدم. مسائل سیاسی هم وجود داشت اختلافاتی هم بینشان به وجود آمده بود. ترامپ جنگ سوم را بدون اسرائیل انجام داد.

سوال: شما از مخالفان آتش بس در جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه بودید آیا آتش‌بسی که الان اتفاق افتاده با آن موافق هستید؟

سرلشکر رضایی: الان آتش بس به آن صورت نداریم منتها حملاتمان معنادار است. حملات قبلی که در جنگ چهل روزه یا در جنگ ۱۷ روزه داشتیم کاملا روشن بود. انهدام تجهیزات و نیرو‌های دشمن. در جنگ ۱۷ روزه بد نیست این آمار را هم بگویم. پنتاگون می‌گوید ۶۵۰ کشته و زخمی، برآورد ما ۵۰۰ کشته است. زخمی‌ها را دوستان ما دارند جمع آوری می‌کنند؛ بنابراین اهداف جنگ ۱۷ روزه این بود که ما طرح نیروی زمینی آنها را خنثی کنیم. برای این کار باید فرماندهی و لجستیکش را عقب می‌بردیم و تلفات انسانی به آن وارد می‌کردیم این مفهوم نظامی داشت. الان آتش‌بسی وجود ندارد ولی حملات ما معنادار است. مثلاً ما کریدور دوم را به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم در تنگه هرمز باز شود حتی اگر ناو هم بیاورند ناوش را می‌زنیم. اگر نیروی نظامی هم بیاورند می‌زنیم. فعلاً ما کشتی‌ها را تهدید می‌کنیم که نروند. خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما را گوش می‌کنند برمی‌گردند ولی بعضی‌ها که معلوم است آمریکایی‌ها به آنها فشار می‌آورند، آنها می‌آیند آسیبی به آنها وارد می‌شود و خودشان برمی‌گردند بنابراین ما فعلاً فرمان ایستادگی و دفاع را در دست داریم. معنادار هم است در جهت همان مسیری است که تا حالا جلو رفته‌ایم.

سوال: فکر می‌کنید طرح عملیات زمینی آمریکایی‌ها با توجه به نقل و انتقالی هم که از سمت اربیل، کویت و بحرین دارند به نظر شما این الان کاملاً منتفی شده یا همچنان در دستور کار است؟

سرلشکر رضایی: نمی‌توانم بگویم منتفی شده، ولی ضعیف شده احتمالش خیلی کم شده است. اگر ۵۰-۶۰ درصد احتمال هوابردست، الان ضعیف و محدودست. ممکن است به جای این که تنگه هرمز به آن گستردگی که می‌خواستند، خیلی طرحشان رویایی بود. شنیدم دیروز ظاهرا آقای ترامپ گفته ما یک عملیات بزرگ تر از جنگ جهانی دوم داشتیم. این اشاره اش به این چیزی است که من می‌گویم. بله شما در خواب و رویا داشتید ولی چرا عمل نشده و چرا پای آدم‌های تان روی زمین نیامد؟ ثانیا اگر انجام شود محدود خواهد بود. به صورت یک دستبرد و یک چیز سریع و انجام دادن خواهد بود.

سوال: شبیه عملیات اصفهان؟

سرلشکر رضایی: تقریبا

سوال: این اتفاق و پاسخ جمهوری اسلامی ایران چه تغییری در برنامه نظامی و عملیاتی آمریکایی‌ها یا در حوزه مذاکرات ایجاد خواهد کرد؟

سرلشکر رضایی: آمریکایی‌ها کلا طراحی جدید می‌کنند، برای چهارمین بار، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه، جنگ ۱۷ روزه و حالا وارد الگوی جدیدی می‌شوند. طراحی جدید. اولا دوباره این‌ها امید بستند که از داخل شورش‌هایی کنند. گفتند پس معلوم شد ما با جنگ نظامی نمی‌توانیم بیاییم از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم. دوم کار خطرناکی که می‌کنند، کشور‌های دیگر را وارد جنگ می‌کنند. یعنی عربستان را وادار کردند که به یمن و عراق حمله کند، البته شنیدم دیروز و پریروز یکی از مقامات عربستان با یکی از مسئولان وزارت خارجه ما تماس گرفته که گفته ما در حمله به عراق نبودیم. ما تحقیق می‌کنیم، یا اوکراین را وادار کردند به کشتی ما حمله کند. آن‌ها هم تماس گرفتند که نه، این اشتباه بوده و ما اشتباه کردیم. آن هم مورد را هم بررسی می‌کنیم. چون ما آماده کرده بودیم سه نقطه از اوکراین را بزنیم که بعد گفتند ما اشتباه کردیم. ما دنبال توسعه جنگ نیستیم، نمی‌خواهیم جنگ طلبی راه بیاندازیم.

سوال: الان پاسخ اوکراین منتفی شده است؟

سرلشکر رضایی: داریم بررسی می‌کنیم که این که می‌گویند اشتباه بوده که اگر اشتباه بوده ما به ازا دارد که نمی‌شود کشتی ما را یک کسی بزند بعد بگوید نه اشتباه بوده و شما ببخشید.

سوال: یک شهروند ایرانی هم کشته است؟

سرلشکر رضایی: بله ما به ازایی دارد. ممکن است توافقاتی باشد، اختلافاتی با اوکراین داریم، می‌تواند منشا مباحثی باشد. با عربستان هم گروه تحقیقاتی گذاشتیم، که بروند آن نقاط بمباران شده را بررسی کنند. چون مهمات همه کشور‌ها با هم متفاوت است، مثلا پهباد‌های امارات، با پهباد‌های قطر و کویت متفاوت است. یک پهباد جنازه اش دست ما بیفتد می‌فهمیم این پهباد از کدام کشور شلیک شده. آمریکایی‌ها کار خطرناک دومی که می‌کنند، این است که دارند جنگ را توسعه می‌دهند. این همان خطری است که ممکن است که اصلا یک دست و پا زدن. ترامپ به جای این که مسئله را حل کند، جنگ پایان پیدا کند. او از جنگ نجات پیدا کند.

این دست و پا زدن ممکن است چاشنی‌های جنگ جهانی سوم را شروع کند، چون غرب آسیا خیلی چاشنی هایش بیشتر از اروپاست که جنگ جهانی دوم در آن صورت گرفت. اصلا اروپایی‌ها یک دهم استعداد جنگ جهانی سوم را در غرب آسیا نداشتند که آن جا شروع شد. چرا؟ یکی خود غرب آسیاست. یعنی توسعه طلبی اسرائیل، حمله به لبنان، حمله به سوریه و چالشی که بین ترکیه و اسرائیل شروع شده، اگر قطعا اسرائیل به سمت تنش بیشتر برود، ممکن است ترکیه از شمال وارد آن جا شود. یا خود خلیج فارس و تنگه هرمز چاشنی بسیار خطرناکی برای جنگ جهانی سوم است. چرا ما تنگه هرمز را بستیم؟ مسئله ما چیست؟ آیا دنبال جنگ طلبی هستیم یا دفع جنگ؟ چون آمریکایی‌ها می‌گویند ما را هم در تنگه هرمز شریک کنید، یا شما نباشید ما مدیریت کنیم. یا بگذارید بر نفت و گاز منطقه مدیریت کنیم. این‌ها هدف شان چی بوده؟ از جنگ سوم ترامپ که می‌گفتند ما تنگه هرمز را باز می‌کنیم، می‌رویم نفت و گاز خارک ایران را می‌گیریم، در شمال ایران پدافند می‌کنیم. این پل‌ها و راه‌هایی که از سمت شمال و جنوب تعداد کمی پل و جاده که بیشتر نیست، همه اش از ارتفاعات عبور می‌کند؛ بنابراین ما نفت و گاز ایران را می‌گیریم، تنگه هرمز هم که مدیریتش دست ما می‌افتد، از ایران خارج می‌شویم، این را دنیا تحمل می‌کرد؟ اروپایی‌ها تحمل می‌کردند که گلوگاه اقتصاد جهانی دست آمریکا باشد؟ چین تحمل می‌کرد؟ خود این می‌توانست یک چاشنی برای جنگ جهانی سوم باشد؛ بنابراین کار دومی که می‌کنند، دارند جنگ را گسترش می‌دهند. یعنی عربستان را، اوکراین را، خود ناتو. مثلا ناتو اصلا در معادلات نبوده، ناتو را الان در ترکیه جلسه گذاشتند، سعی کردند ناتو را مقداری دخالت دهند. از طرف دیگر ملکه انگلستان آن نخست وزیر قبلی که مخالف جنگ بود را برداشته و نخست وزیر جدید که آمده از دوستان بلرست که در حمله آمریکا به عراق و افغانستان هم تنها کشور اروپایی بود که همراه با بوش بود. آن جا آلمانی ها، وزیر دفاع آلمان کنار رفت، فرانسه تقریبا کنار کشید ولی انگلستان بلر پای کار ماند. بعد ماجرا‌های زیادی علیه بلر در انگلستان درست کرد. این تیم جدید گفتند می‌خواهیم به آمریکایی‌ها کمک کنیم.

این دست و پا زدن کشور‌های دیگر و آمریکا که وارد عمل می‌کند، نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها شکست سنگینی خوردند. همه می‌دانند آمریکا در شروع جنگ با ایران، نه با اروپا مشورت کرد، نه حتی به آن‌ها اطلاع داد در صورتی که آن‌ها متحدین آمریکا بودند. آمریکا در حمله به ایران، حتی به کشور‌های عربی خبر نداد در حالی که پایگاه هاش در آن جا بود، ولی الان به وضعی افتاده که به همه جا چنگ می‌اندازد، بیایید به ما کمک کنید. شما که به نتیجه نمی‌رسید چرا جنگ را توسعه می‌دهید؟ همین انگلستان با آمریکا همکاری می‌کند. مسولان این کشور‌ها یک کم ببینند جنگ سخت شده تنهاش می‌گذارند، همان طور که اسرائیل ترامپ را تنها گذاشت در این مسائل؛ بنابراین الان آمریکا دنبال این است که چکار کند. کار خطرناک دیگری که آمریکا کرده، برخلاف این که بعد از تفاهم نامه با اسرائیل، فاصله گرفته بود، اخیرا در سفر تنانیاهو به آن جا یک سری از این شنود‌های مسئولین ایران و از این مردم شنود و چیز‌هایی که موساد جمع آوری کرده بود. مثلا به ترامپ گفته که آره این‌ها این برنامه‌ها را دارند و سعی کرده دوباره سر ترامپ کلاه بگذارد و او را وارد درگیری دیگری کند.

سوال: خیلی موفق نبود، تحلیل این است که قدرت اقناع آن ضعیف بوده؟

سرلشکر رضایی: ضعیف بوده خیلی کاهش پیدا کرده. آن هم در یک حدی جواب کاملا منفی نداده. ترامپ جواب کاملا منفی به نتانیاهو نداده؛ لذا در حالی که در این ۱۷ روز همه اش می‌گفت تنگه هرمز، می‌گوید من نه. دو پرونده روی میز دارم. یکی هرمزست، یکی هم پرونده هسته‌ای. این برای این است که برای نتانیاهو به کار برده و کاملا سرگردانی ترامپ مشخص است. الگو و طرح ترامپ در رابطه با ایران چیست؟ جز سرگردانی و دست و پازدن واقعا چیزی ندارد.

سوال: در تقابل با این نکته‌ای که شما گفتید که سرگشتگی و سرگردانی و نداشتن برنامه، برخی می‌گویند که آمریکایی‌ها سناریوی دقیقی طراحی می‌کنند، از جمله کشاندن این وضعیت کج دار و مریض تا انتخابات آبان ماه.

سرلشکر رضایی: این که فردی که هر کاری انجام می‌دهد، شکست خورده و سعی می‌کند آن شکست را اصلاح کند، در رفتار همه مردم دنیاست. از کجا معلوم کسی که شکست‌های پی در پی خورده، طرح بعدی او دقیق باشد؟ مشکلی که ترامپ دارد به نظر من او با یک فقدان عقلانیت نه حتی انسانی، عقلانیت کاربردی مواجه است. وقتی به جنگ ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و ۱۷ روزه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم سطح تصمیم سازان آمریکا به شدت تنزل پیدا کرده است. یعنی کیاستی که این‌ها در جنگ عراق و افغانستان داشتند، من در فرماندهان آمریکا نمی‌بینم. هوابردی که آوردند که جنوب ایران را از شمال جدا کنند، خیلی غیرنظامی، غیر تکنیکی و غیر حرفه‌ای است. روی چه حسابی این طراحی را کردید؟ همین تنزلی را نشان می‌دهد.

وزیر دفاع آقای هگست یک فرد طراح، یک نظامی کامل نبوده، سواد کامل نظامی ندارد. ترامپ هم که نظامی نبوده به آن صورت، چون دنبال آدم‌های چاپلوس بوده و این‌ها تنزل پیدا کردند، مشکل آمریکا، فناوری نیست. فناوری آمریکا واقعا بسیار پیشرفته است. اوج پیشرفت‌های فناوری نظامی دنیا در آمریکاست. درست است چین با سرعتی دارد نزدیک می‌شود، ولی هنوز نزدیک نشده. بحث این است که چه افرادی این فناوری را به کار می‌گیرند؟ چه کسی پشت این هاست؟ در جنگ یادم است یکی از این مسئولین دولت آن موقع از امام سوال کرده بود که آقا اگر یک موشک خالی به ما بدید ما بگذاریم در پالایشگاه اصفهان، همه هواپیما‌ها را می‌زنیم. امام فرموده بود چرا؟ گفته بود این موشک‌ها ضد موشک ندارد، شلیک که می‌شود می‌رود به هواپیما می‌خورد. امام فرموده بود کی پشتش می‌نشیند؟ یعنی داشتن فناوری‌های پیشرفته مسئله است، چه افرادی می‌خواهند این‌ها را به کار گیرند؟

تقاضا می‌کنم حتی از منتقدین نظام جمهوری اسلامی، با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که شکست‌های پی در پی که خورده با فضا سازی در رسانه‌ها و مسائل اقتصادی را بزرگ کردن، این طرف و آن طرف دوباره می‌خواهد اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزند. البته نیرو‌های ما کامل آماده‌اند، ما تا آخرین قطره خون از کشورمان در مقابل هر آشوب و حمله‌ای در خارج دفاع می‌کنیم. آمریکایی‌ها مستاصل شده‌اند. یکی مسائل داخلی و یکی گسترش جنگ را دامن می‌زنند. هیچ انسان عاقلی نمی‌رود دنبال فردی این طوری که حتما جانشین ایشان در دولت‌های بعدی که می‌آیند این را جزو سیاه‌ترین نقطه تاریخ آمریکا خواهند گفت: چه آدم عاقلی در ایران پیدا شود که برود با ترامپ یا با نتانیاهو طرح دوستی ببندد؟ در آشوب شرکت کند که بعدا جانشین خود او خواهند گفت که این نقطه سیاه تاریخ آمریکا خواهد بود.

سوال: اشاره‌ای کردید به اتهامی که مطرح می‌شود راجع به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه جنگ طلبی می‌کند به ویژه بعد از اتفاقات نقض تفاهمنامه از سمت آمریکایی‌ها و شناور‌هایی که مورد اصابت قرار گرفت یا اقدامات عملیات پیش دستانه‌ای که بعضاً ایران انجام داد که شما هم اشاره کردید. بعد از اینکه آمریکایی‌ها حمله را متوقف کردند ما همچنان ادامه دادیم. پاسخ شما به این اتهامی که مطرح می‌شود چیست، آیا ما واقعاً دنبال این هستیم که جنگ را ادامه دهیم؟

سرلشکر رضایی: به نظرم اگر نظرسنجی در دنیا شود که در این یک سالی که بین ایران و آمریکا جنگ شده چه فردی جنگ طلب بوده و چه فردی ضد جنگ، اکثریت قاطع ملت‌های دنیا خواهند گفت آمریکا جنگ طلب بوده. چرا؟ ما سه مذاکره قبل از هر درگیری با آمریکا داشتیم؟ قبل از جنگ ۱۲ روزه مذاکره داشتیم، قبل از جنگ ۴۰ روز مذاکره داشتیم، قبل از جنگ ۱۷ روزه تفاهمنامه داشتیم. همین که آمریکایی‌ها آمدند مذاکرات را به هم زدند و وارد جنگ شدند این علتش این است که آمریکا جنگ طلب بوده ما ضد جنگ بودیم، چون ما با مذاکرات می‌خواستیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم متاسفانه آنها اصرار ما را بر جلوگیری از جنگ، حمل بر ضعف ما کردند گفتند حالا که ایرانی‌ها در مذاکرات هر وقت به آنها می‌گوییم می‌آیند مذاکره و دنبال این هستند که جنگ نشود پس اینها ضعیف شدند. اینها به جای اینکه از نجابت سیاسی ما درس بگیرند حضور ما را در مذاکرات حمل بر ضعف و حمله کردند پس آنها جنگ طلب بودند ما ضد جنگ بودیم.

علت دیگر این است که آنها سه جنگ علیه ما را انداختند. حالا این افرادی که جنگ علیه ما راه انداختند اینها چه کردند؟ چرا رهبر ما را شهید کردند؟ چرا مردم و کودکان ما را شهید کردند؟ آیا ما این کار‌ها را علیه آمریکایی‌ها کردیم؟ ما نمی‌توانستیم در دنیا به آمریکایی‌ها حمله کنیم؟ ما هیچگاه به هیچ آمریکایی حمله نکردیم، به کشور آمریکا حمله نکردیم، به ملت آمریکا حمله نکردیم. این آمریکا بوده که به کشور ما حمله کرده. این آمریکا بوده کودکان ما را کشته، رهبر ما را شهید کرده. چرا می‌گویند ما جنگ طلب هستیم؟ جنگ طلبان امروز پرچم صلح بلند می‌کنند. ما که مخالف جنگ طلبی هستیم. در مقابل جنگ طلبان ایستادیم. می‌گویند شما جنگ طلب هستید. این جز همان ترفند‌های جنگ روانی شناخته شده هم هست. حالا اگر افرادی فریب می‌خورند که این جنگ روانی نیست، جنگ صادقانه و تبلیغات ساده است بروند خودشان را درست کنند. ما هیچ جا دنبال جنگ طلبی نبودیم الان هم ما دنبال توسعه جنگ نیستیم. ما خوشحال نیستیم که عربستان به یمن حمله کرده، یمن به عربستان حمله کرده، چون اینها خطرناک است و جنگ را گسترش می‌دهد. اگر آمریکا دوباره چاشنی جنگ جهانی سوم را منفجر کند خیلی از انسان‌ها کشته می‌شوند ما نمی‌خواهیم انسان‌ها کشته شوند.

سوال: خیلی‌ها معتقدند که ما هنوز از چرخه تهدید، مذاکره و جنگی که در اوایل جنگ ۴۰ روزه گفته می‌شد باید از آن خارج شویم خارج نشدیم، آیا شما هم معتقد به همین نظر هستید؟

سرلشکر رضایی: من معتقد به دیپلماسی هستم هر چند که دیپلماسی تنها راهش مذاکره نیست.

سوال: آیا ما الان از آن چرخه خارج شدیم یا نشدیم؟

سرلشکر رضایی: اول بحث دیپلماسی را بگویم. هم زمان امام راحل، هم زمان رهبر شهید و هم الان؛ دیپلماسی سیاست درستی است. بعضی وقت‌ها دیپلماسی با مذاکره است، بعضی وقت‌ها با پیام، بعضی وقت‌ها با گفت‌و‌گو است، بعضی وقت‌ها با واسطه‌ها است. اصلاً کما اینکه ما در جنگ ۸ ساله دیپلماسی بسیار فعالی داشتیم ولی با صدام حرف نمی‌زدیم، اما با واسطه‌های بین‌المللی صحبت می‌کردیم. با شورای امنیت سازمان ملل صحبت می‌کردیم؛ بنابراین دیپلماسی باید باشد.

در رابطه با مذاکره، مسئله مهمی که الان برای رهبر معظم انقلاب مطرح است این است که آمریکایی‌ها رفتارشان را عوض کنند. یعنی چه؟ یعنی ما چیز جدیدی در رفتار آمریکایی‌ها ببینیم. مثلاً ترامپ می‌گوید شما آتش بس دهید بیاییم شروع کنیم به حرف زدن. خوب شما بیایید عمل کنید. همین شروطی که قرار بود عمل کنید شما هم شروع کنید. یک، دو، سه، چهار، پنج این را شروع کنید به عمل کردن. پول‌های ما را بدهید. اعلام کنید ما جنگ با ایران نداریم. مسئله تنگه هرمز را دیگر ناامنی درست نکنید بگذارید ما خودمان طبق ترتیباتی که انجام می‌دهیم بهتر از گذشته به تجارت دنیا کمک می‌کنیم. چون ما تنها امنیت خودمان را که نمی‌خواهیم ما امنیت تجارت جهانی را هم می‌خواهیم. ما مسئولانه در تنگه هرمز برخورد می‌کنیم. مسئولانه یعنی چه؟ یعنی همانطور که امنیت خودمان را می‌خواهیم حفظ کنیم امنیت جهان هم برای ما مهم است. امنیت کشاورزان برزیل برای ما مهم است. امنیت مردم آفریقا، مردم اروپا برای ما مهم است؛ بنابراین ما در تنگه هرمز مسئولانه‌تر از آمریکا داریم برخورد می‌کنیم منتها آنها، چون ناامنی درست می‌کنند نمی‌گذارند این تنگه باز شود به محض اینکه اینها ۵ شرطی که قرار بود به عنوان مقدمه و چهار پنج روزی هم شروع کرده بودند عمل کنند ما این را دال بر تغییر رفتار می‌دانیم این می‌تواند یک علامت باشد.

سوال: یعنی معتقدد که تفاهمنامه اسلام آباد همچنان می‌تواند چارچوب اصلی مذاکرات باشد؟

سرلشکر رضایی: روی این موضوع، چون آقایان شورای امنیت باید تصمیم بگیرند، من نمی‌خواهم حرفی بزنم و بعد فردا چیزی بگویم، اما آن چیزی که من از دیدگاه مقام معظم رهبری متوجه می‌شوم این است که آمریکا باید رفتارش را عوض کند آن هم ما ببینیم یعنی ملت ایران ببینند اتفاقی افتاده، چیزی شکل گرفته که قاعدتاً همین تفاهم‌نامه‌هایی که صورت گرفته می‌تواند مبنای خوبی باشد.

سوال: این همان چیزی است که می‌تواند ما را از چرخه تهدید، مذاکره و جنگ خارج کند؟

سرلشکر رضایی: اگر رفتار آمریکا عوض شود به کلی همه چیز عوض می‌شود دیگر هی جنگ شود، دوباره مذاکره، بعد آتش بس شود اصلاً قرار تفاهمنامه هم همین بود چه معنایی دارد که هم جنگ باشد، دوباره آتش بس باشد باز مذاکره باشد. اصلا سایه جنگ یا سایه هم جنگ و هم مذاکره الان حتماً باید دچار تحولی شود. در آمریکا همین جورست، شما شنیدید نظر سنجی‌های اخیری که در آمریکا صورت گرفته، آقای ترامپ بدترین شرایط روسای جمهور را به خودش اختصاص داده، محبوبیتش حدود ۳۲ درصد است و افت کرده است، مردم، کنگره می‌گویند جنگ تمام شود، ایران هم با آن امضا کرده بود که جنگ تمام شود، چرا، پس چی اصرارشان روی چیست.

سوال: برخی‌ها راجع به محاصره معتقدند پیش از این که منتظر باشیم آمریکایی‌ها در تفاهم نامه‌ای محاصره را رفع کنند، ما باید محاصره را خودمان بکشنیم، یا راجع به مذاکره و تحقق شروط عملا باید اتفاق بیفتد و بعد وارد مذاکره شویم. یعنی جمهوری اسلامی ایران یک اقدام کنشی انجام دهد که این تغییر رخ دهد؟

سرلشکر رضایی: این تغییر کنشی از سوی آمریکا صورت گیرد. قدم اول را باید او بردارد. این که با همدیگر قدم برداریم، چند بار با هم قدم بزنیم، چند با هم قدم برداریم. الان آمریکا باید قدم اول بردارد و رفتارش را عوض کند این شروع است. البته این شروع مثبتی می‌تواند باشد، ولی حالا اگر آمریکا نکرد، مگر ما می‌توانیم محاصره تنگه را تحمل کنیم؟ حتما برای ناو‌ها و پایگاه‌های آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد آمد. ما دست روی دست می‌گذاریم آمریکا به محاصره دریایی ادامه دهد؟ هیچ گامی در رابطه با شروط ایران برندارد، همین طور بماند، حتما. البته ما راه‌های جایگزین فراوانی را فعال کردیم، صادرات ما از راه‌های دیگر دو سه برابر شده، واردات ما تغییر کرده ولی محاصره دریایی ما نه.

سوال: بحث خیابان ها چقدر ضرورت دارد ادامه دار باشد؟

سرلشکر رضایی: از شهادت رهبر عزیزمان که جانفدای ایشان بودیم تا مردم، خسارت بزرگ بوده، ولی در مقابلش انقلاب عظیمی به پا شده، بعثت بزرگی به پا شده است. این بعثت و انقلاب بزرگ را نباید محدود کنیم به خط مقدم ایستادگی. یعنی میدان و خیابان، این خط مقدم است و باید آن را حفظ کنیم. حضور مردم باید حفظ باشد، موشک های ما قدرتمندانه باید آمادگی شلیک داشته باشند، پهبادها و نیروهای مسلح ما. این می شود خط مقدم و خاکریز اول. این خط مقدم پیشتیبانی نمی خواهد، آیا اقتصاد نباید متحول شود که این خط مقدم پشتیبانی کند؟ این مردمی که در خیابان هستند روز به روز وضع شان را بهتر کنیم که پای این خط بمانند. این بعثت و انقلاب را از بعد سیاسی و نظامی به ابعاد دیگر توسعه دهیم.

یعنی تحولاتی در اقتصاد به وجود بیاید. تحولاتی در سرمایه گذاری، در تولید به وجود بیاید، تحولی در فناوری های نو به وجود بیاد که هم معیشت مردم درست شود، از بالا بردن درآمدها و هم این که نیروهای مسلح را پشتیبانی بودجه ای انجام داده و فناوری های جدید به آن ها بدهیم. بله خیابان باید باشد، موشک هم باید باشد، ولی اگر این بعثت را محدود و کوچک کنیم و تنزل دهیم آن معادله و خسارتی که به ما وارد شده نیست. خیلی ها می گویند، نه ما با همین فعالیت سیاسی نظامی اگر با آمریکایی ها به توافق برسیم این قدر پول می آید، چه ها می شود، واردات می آید، ولی قدرت خرید مردم چطور حل می شود؟ واردات زیاد شود، قدرت خرید مردم بالا نرود، چطور می شود؟ این که از اقتصاد دولتی بیرون بیاییم، مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم، درمیان مردم استعدادهای فوق العاده ای وجود دارد. جوان ها بسیار با نبوغی وجود دارند، ولی این ها در گرفتن وام مشکل دارند، در سرمایه گذاری کردن مشکل دارند، سرمایه گذاران مشکل امنیت اقتصادی دارند، می گویند از چند جا می آیند بازرسی می کنند. به ما اعتماد کنید، ما تجارت کنیم، ما را کنترل کنید، نظارت کنید. یا صرفه جویی. فقط از صرفه جویی در طول سال صد میلیارد دلار می توانیم درآمد داشته باشیم. البته صرفه جویی که بار بر دوش مردم به آن صورت نباشد، خود مردم در صرفه جویی مشارکت کنند، یعنی ذی نفع شوند. یعنی صد میلیارد دلار تنها توی جیب دولت نرود، بخش زیادی از این ها با صرفه جویی بیاید در جیب مردم، هم صرفه جویی، هم سرمایه گذاری، هم تولید و مشارکت دادن مردم، امنیت اقتصادی درست کردن. این ها می شود بعثت، منتها یک بعثت جامع، یک انقلاب جامع، دفاعی است، سیاسی است، نظامی است، اقتصادی است و فرهنگی است.

چرا ما از این بعثت بزرگ نمی خواهیم استفاده کنیم؟ ما از این بعثت باید برای ایجاد جامعه مهدوی استفاده کنیم. جامعه مهدی از یک طرف صلات است، صلات بدون پرداخت زکات، امکان پذیر نیست. قرآن کریم می فرماید: نماز بخوانید، زکات دهید. کی می تواند زکات دهد؟ ملتی که تولید ثروت می کند. همه ملت ما می توانند تولید ثروت کنند حتی همین ها که معلولند، این ها قدرت تولید ثروت دارند. هفت هشت سال پیش معلولی نشان می داد که با پا نقاشی می کشید. بهترین نقاشی ها را با پا می کشید، خدای متعال که به کسی ظلم نکرده، همه استعدادها در جوان های ماست. ما باید این بعثت را گسترش دهیم. متاسفانه یک فرهنگ سیاسی در کشور پیدا شده که معترضین شعارهای سیاسی می دهند، در رابطه با، نمی گویند ما از این بعثت چگونه اقتصاد را درست کنیم، تولید ثروت چگونه افزایش دهیم؟ باید از این فرهنگ صرف سیاسی برای اداره کشور هم در جامعه و هم در نخبگان خارج شویم. ما ملت فرهنگی هستیم، ملت اقتصادی هستیم، بله ملت سیاسی و نظامی هم هستیم.

سوال: جمع بندی بفرمایید؟

سرلشکر رضایی: خودم را شایسته نمی دانم توصیه کنم. خودم بیش از همه نیازمند توصیه هستم، منتها به عنوان یک سرباز، خدمت همه ایرانی ها، همه افرادی که دل شان برای ایران می سوزد، تقاضا می کنم شرایط کنونی ما را که شرایط گذرا است، به سوی یک قدرت چهارم جهان است درک کنند، حتی ملی گراها، حتی اقلیت ها، همه دست به دست هم دادیم، تا این جا آمدیم جلو، که البته با تدبیر و با قدرت باشد.

آن خط سیاسی رهبر شهیدمان که فرمود: عزت، حکمت، مصلحت، چون مصلحت و عزت روبه روی هم هستند. یعنی شما در مصلحت باید احتیاط کنید، ولی در عزت باید قدرت نمایی کنید. چه چیزی این مصلحت و این عزت را به هم وصل می کند؟ حکمت است، تدبیرست. لذا هنوز هم فکر می کنم آن دکترین رهبر شهید و عزیز ما همچنان حاکم است. بیاییم امروز دست به دست هم دهیم، این فشارها و مشکلات را تحمل کنیم و این که راه حل برای آن پیدا نکنیم، ولی وحدت مان را حفظ کنیم و ایستادگی کنیم و برویم جلو، بدون وحدت نمی توانیم جلو برویم. این اتحاد در نیروهای انقلاب درست شده است. به هیچ وجه به مصلحت کشور ما نیست، اختلافات باید پایان یابد. بله انتقاد سازنده حتما باید باشد، افرادی هم که انتقاد می شوند باید با آغوش باز استقبال کنند، منتقدین هم نباید به سمت تخریب و اهانت کشیده شوند. باید در داخل خانواده جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی گفتگوهای سازنده، جدی برای حفظ منافع ملت و امنیت کشورمان داشته باشیم ولی به تفرقه و اختلاف کشیده نشود.