شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد به‌غم ادعای ترامپ، هنوز هیچ مذاکره جدیدی با ایران برنامه‌ریزی نشده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما مقامات آمریکایی شامگاه دوشنبه به سی‌بی‌اس نیوز گفتند: هیچ مذاکره جدیدی برنامه‌ریزی نشده و فقط مذاکرات جاری بین استیو ویتکاف و جارد کوشنر با تیم ایران از طریق واسطه‌ها است.

پیش از این، منابع دولتی پاکستان نیز به خبرگزاری آناتولی گفتند هنوز «هیچ تاریخ یا مکانی» برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها میان ایران و آمریکا نهایی نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نشست هفتگی در پاسخ به سوالی درباره رایزنی‌های صورت‌گرفته با میانجی‌ها درباره احیای یادداشت‌تفاهم و شروط ایران گفت: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات، با عمان است و متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که مسیر ایمن کشتیرانی را در تنگه هرمز تامین کند.