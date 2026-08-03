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شبکه خبری سیبیاس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد بهغم ادعای ترامپ، هنوز هیچ مذاکره جدیدی با ایران برنامهریزی نشده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما مقامات آمریکایی شامگاه دوشنبه به سیبیاس نیوز گفتند: هیچ مذاکره جدیدی برنامهریزی نشده و فقط مذاکرات جاری بین استیو ویتکاف و جارد کوشنر با تیم ایران از طریق واسطهها است.
پیش از این، منابع دولتی پاکستان نیز به خبرگزاری آناتولی گفتند هنوز «هیچ تاریخ یا مکانی» برای ازسرگیری گفتوگوها میان ایران و آمریکا نهایی نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نشست هفتگی در پاسخ به سوالی درباره رایزنیهای صورتگرفته با میانجیها درباره احیای یادداشتتفاهم و شروط ایران گفت: ما الان مذاکرهای با آمریکا نداریم. مذاکرات، با عمان است و متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که مسیر ایمن کشتیرانی را در تنگه هرمز تامین کند.