دبیرکل گردان های حزب الله عراق تأکید کرد: متعهد به سلاح مقاومت هستیم؛ درباره آن کوتاهی نخواهیم کرد و برای توسعه و افزایش زرادخانه اسلحه خود تلاش می کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما «ابوحسین الحمیداوی» گفت: تجاوز مستمر بیش از یک سال است که ادامه دارد و تجاوز صورت گرفته به عراق هشداری برای آغاز یک مرحله جدید در منطقه است.

او افزود: اقدام آمریکا و عربستان در حق فرزندانمان اقدامی خطرناک است و درباره پیامد‌هایی هشدار می‌دهد که می‌تواند بیانگر آغاز یک مرحله جدید در منطقه باشد.

شماری از مقر‌های سازمان الحشد الشعبی عراق در مناطق مختلف این کشور سه شنبه شب و بامداد چهارشنبه گذشته هدف حملات تجاوزکارانه مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفت.

الحشد الشعبی این حملات را «تروریستی»، توصیف و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

این سازمان تاکید کرد: ما این حملات را تشدید تنش‌های فوق‌العاده خطرناک، نقض صریح حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهاد‌های رسمی امنیتی کشور می‌دانیم.

روز شنبه پایگاه السومریه نیوز به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد که این عملیات، تصادفی و خودسرانه نبوده بلکه از پیش برنامه ریزی و نقش‌ها بین ریاض و واشنگتن تقسیم شده بود.

این منابع خاطرنشان کردند: حملات علیه مقر‌های الحشد الشعبی در مناطق جنوبی با جنگنده‌های عربستان انجام شد و مقر‌های موجود در شرق و شمال عراق با جنگنده‌های آمریکایی بمباران شدند.

منابع مذکور می‌گویند که این امر با روایت عراقی‌ها نیز تطابق دارد که می‌گویند جنگنده‌های آمریکایی و عربستانی حریم هوایی عراق را نقض کردند؛ به طور همزمان، عملیات انجام دادند و منطقه الدیر در بصره، الصویره در واسط، بخش عون در کربلا، بخش الدبس در کرکوک، بخش آمرلی در صلاح الدین، الحمدانیه در نینوا، اطراف مدائن در جنوب بغداد و پادگان ابومنتظر المحمداوی (اشرف سابق) در دیالی را هدف قرار دادند.