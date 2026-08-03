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یاد رهبر شهید ایران در طریق الحسین (ع)

زائران حسینی که در مسیر نجف به کربلا قدم بر می‌دارند به عمودی می‌رسند که امسال متفاوت‌تر از هر سال پذیرای زائران است، عمود ۵۳۳.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۲۲:۱۶
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برچسب ها: پیاده‌روی اربعین ، زائران اربعین ، رهبر شهید
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