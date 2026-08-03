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معاون ورزش و تفریحات سالم کیش از برنامهریزی برای اعزام کاروان ورزشی کیش به هشتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرزاد رادبوی، گفت: ورزشکاران ۱۲ تا ۱۶ سال کیش در رشتههای اعلامشده وزارت ورزش و جوانان، پس از گذراندن مراحل آمادهسازی و ارزیابی، به رقابتهای ملی اعزام میشوند.
او افزود: هشتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور از ۱۵ شهریور در قالب متمرکز در استانهای تعیینشده وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود و معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش با همکاری هیئتهای ورزشی، برنامه ریزی برای اعزام کاروان ورزشی کیش را آغاز کرده است.
رادبوی با اشاره به اولین حضور مستقل کاروان ورزشی کیش در دوره گذشته رقابتها، افزود: مهر پارسال، کاروان استعدادهای برتر کیش برای اولین حضور، مستقل در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور با ۸۰ نفر از ورزشکاران، مربیان و سرپرستان در ۱۶ رشته ورزشی در بخشهای آقایان و بانوان شرکت کردند.
او با بیان اینکه ورزشکاران پیش از اعزام در آزمونهای آمادگی جسمانی و پیکرسنجی شرکت کردند، گفت: برگزاری مراسم بدرقه رسمی و حضور اعضای کاروان با لباسهای متحدالشکل، به انسجام و هویت یکپارچه کاروان ورزشی کیش کمک کرد.
معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش، افزود: وزارت ورزش و جوانان برای هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر، ۱۲ رشته ورزشی را تعیین کرده است و ورزشکاران کیش در رشتههای اعلامشده، متناسب با ظرفیت هر رشته، برای حضور در این رقابتها آماده میشوند.
او گفت: مسابقات ویژه ورزشکاران ۱۲ تا ۱۶ سال است و زمان و محل برگزاری هر رشته از سوی فدراسیونهای مربوطه اعلام خواهد شد.
رادبوی از برگزاری نشست هماهنگی با رؤسای هیئتهای ورزشی در روزهای آینده خبر داد و افزود: در این نشست، انتخاب نفرات، برنامههای آمادهسازی، معاینههای پزشکی، آزمونهای آمادگی جسمانی، تأمین تجهیزات و هماهنگیهای اعزام کاروان بررسی خواهد شد.
او توسعه ورزش پایه و سرمایهگذاری بر استعدادهای نوجوان را از اولویتهای معاونت ورزش و تفریحات سالم برشمرد و گفت: حضور در المپیاد استعدادهای برتر، فرصت مناسبی برای شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی کیش به ورزش کشور و تیمهای ملی است.
رادبوی ابراز امیدواری کرد کاروان ورزشی کیش با آمادگی مناسب، حضوری موفق در هشتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور داشته باشد.