وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به نجف سفر کرده است، سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به تهران را سازنده دانست و گفت: «ایران و عراق در مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی همکاری نزدیک و مستمری دارند.»

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق گفت: «امروز وارد شهر نجف اشرف شدم و در مسیر عزیمت به کربلای معلی برای شرکت در مراسم اربعین هستم. در نجف شاهد آمادگی‌ها و تمهیدات گسترده برای خدمت‌رسانی به زائران بودم و رضایت عمومی از سطح خدمات ارائه‌شده در مقایسه با سال‌های گذشته، نشان‌دهنده پیشرفت مستمر در سازماندهی این مراسم است.»

سید عباس عراقچی افزود: «مراسم اربعین یک اجتماع بزرگ و نماد وحدت ملت‌های عراق و ایران به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده شرکت‌کنندگان را زائران دو کشور تشکیل می‌دهند و این حضور گسترده، استحکام پیوند‌های دینی و اعتقادی میان دو ملت را به نمایش می‌گذارد.»

عراقچی تصریح کرد که این همبستگی پیش‌تر نیز در جریان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نمود یافته و عمق احساسات و وحدت ریشه‌دار میان دو ملت را نشان داده است.

وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دوجانبه نیز گفت: «خوشبختانه روابط ما با دولت عراق اکنون در بهترین وضع خود قرار دارد و سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به تهران نیز با گفت‌و‌گو‌های بسیار سازنده همراه بود.»

او با اشاره به همکاری‌های دو کشور اظهار داشت: «ایران و عراق در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل سیاسی و اتخاذ مواضع مشترک درباره موضوعات مورد اهتمام، همچنین در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، تأمین امنیت مرزها، ساماندهی مبادلات تجاری مرزی و توسعه مسیر‌های مشترک ترانزیتی، همکاری نزدیک و مستمری دارند.»