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مرز تمرچین پس از بدرقه زائران اباعبدالله الحسین (ع) این روزها شاهد موج بازگشت زائران به میهن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تمرچین این روزها روایتِ دلدادگی است… روایت قدمهایی که به عشق حسین(ع) راهی شدهاند و اینک سیراب از سبوی عشق به سوی سرزمین مادری باز می گردند.
وقتی میلیونها قدم به شوق رسیدن برداشته میشود، پیش از هر زائر، دستانی بینام و نشان راه را هموار میکنند.
اینجا مرز تمرچین است؛ جایی که خادمان، شب و روز نمیشناسند. هر لبخند، هر راهنمایی، هر جرعه آب، هر مهر گذرنامه و هر لحظه تلاش، بخشی از روایتی است که کمتر دیده میشود؛ روایت دلدادگی
این خادمان، نه برای دیده شدن، بلکه برای آن تلاش میکنند که زائر، آرام، ایمن و با خاطرهای شیرین، مسیر عشق را طی کند. خستگیشان در لبخند زائران گم میشود و پاداششان دعایی است که از دل عاشقان اباعبدالله(ع) برمیخیزد.
اربعین، روایت دلهایی است که بیادعا ایستادهاند تا این مسیر عاشقی، بیوقفه ادامه پیدا کند.