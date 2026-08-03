به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تمرچین این روزها روایتِ دلدادگی است… روایت قدم‌هایی که به عشق حسین(ع) راهی‌ شده‌اند و اینک سیراب از سبوی عشق به سوی سرزمین مادری باز می گردند.

وقتی میلیون‌ها قدم به شوق رسیدن برداشته می‌شود، پیش از هر زائر، دستانی بی‌نام و نشان راه را هموار می‌کنند.

اینجا مرز تمرچین است؛ جایی که خادمان، شب و روز نمی‌شناسند. هر لبخند، هر راهنمایی، هر جرعه آب، هر مهر گذرنامه و هر لحظه تلاش، بخشی از روایتی است که کمتر دیده می‌شود؛ روایت دلدادگی

این خادمان، نه برای دیده شدن، بلکه برای آن تلاش می‌کنند که زائر، آرام، ایمن و با خاطره‌ای شیرین، مسیر عشق را طی کند. خستگی‌شان در لبخند زائران گم می‌شود و پاداششان دعایی است که از دل عاشقان اباعبدالله(ع) برمی‌خیزد.

اربعین، روایت دل‌هایی است که بی‌ادعا ایستاده‌اند تا این مسیر عاشقی، بی‌وقفه ادامه پیدا کند.