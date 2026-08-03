اربعین حسینی، یادآور نهضتی است که رهبر شهید ایران خامنه‌ای کبیر با الهام از مکتب سالار شهیدان و مقاومت و سلحشوری، کشورش را بر قله استکبارستیزی در جهان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شب اربعین، شب دلدادگانی است که برخی در مسیر کربلایند، برخی به آرزوی زیارت رسیده‌اند و بسیاری نیز با دلی بی‌قرار، از دور سلام می‌دهند. هرچند همه عاشقان توفیق حضور در حرم سیدالشهدا (ع) را نمی‌یابند، اما اربعین تنها یک سفر نیست؛ میعادگاهی برای تجدید عهد با مکتب آزادگی و عزت است.

اربعین، یادآور نهضتی است که مرز زمان و جغرافیا را درنوردیده و پیام آن همچنان در زندگی ملت‌ها جاری است. عاشورا نشان داد که ایستادگی در برابر ظلم، هزینه دارد، اما عزت و کرامت انسان در همین انتخاب معنا پیدا می‌کند؛ همان حقیقتی که در شعار هیهات منا الذله تجلی یافته است.

از دشت نینوا تا میدان مقاومت امروز، مسیر حق‌طلبی ادامه یافته و خون‌های پاک بسیاری در دفاع از آرمان‌های الهی بر زمین ریخته است. این پیوند معنوی، عاشورا را از یک واقعه تاریخی به مکتبی زنده و الهام‌بخش برای همه نسل‌ها تبدیل کرده است.

در اربعین امسال یاد و نام سید الشهدای مقاومت بیش از همیشه در دل‌های عاشقان زنده است؛ امام شهیدی که با الهام از مکتب امام حسین (ع)، عزت، ایثار و مقاومت را به نمایش گذاشت و جان خود را در این مسیر تقدیم کرد.

پیام اربعین تنها رسیدن به کربلا نیست، بلکه حرکت در مسیر حقیقت است. ارزش حقیقی این راه، در حسینی زیستن، پاسداری از کرامت انسانی و ایستادگی در برابر ظلم معنا پیدا می‌کند؛ مسیری که از سیدالشهدا (ع) آغاز شده و تا سید الشهدای مقاومت استمرار یافته است.