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برقگرفتگی در موتورخانه استخر در چهارباغ جان یک نفر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس سازمان آتشنشانی شهرستان چهارباغ گفت: در پی وقوع حادثه برقگرفتگی در موتورخانه یک استخر در منطقه آغچهحصار، یک نفر جان خود را از دست داد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه بر اثر شدت جریان برق و رعایتنشدن نکات ایمنی در سیستمهای الکتریکی موتورخانه رخ داده است.
آتشنشانی با هشدار به مالکان استخرها تأکید کرد استفاده از کلید محافظ جان (RCD) و سیستم ارتینگ استاندارد برای جلوگیری از حوادث مشابه ضروری است.