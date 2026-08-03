بر اثر حادثه برق گرفتگی در چهارباغ یک‌نفر جان باخت

بر اثر حادثه برق گرفتگی در چهارباغ یک‌نفر جان باخت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرستان چهارباغ گفت: در پی وقوع حادثه برق‌گرفتگی در موتورخانه یک استخر در منطقه آغچه‌حصار، یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه بر اثر شدت جریان برق و رعایت‌نشدن نکات ایمنی در سیستم‌های الکتریکی موتورخانه رخ داده است.

آتش‌نشانی با هشدار به مالکان استخر‌ها تأکید کرد استفاده از کلید محافظ جان (RCD) و سیستم ارتینگ استاندارد برای جلوگیری از حوادث مشابه ضروری است.