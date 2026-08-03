رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو گفته: ایران، با در دست داشتن اهرم فشاری مانند تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا که در تیر رسشه، داره پیام روشنی رو به آمریکا مخابره می‌کنه: آمریکا، منطقه رو ترک کن! شاید همین مهمه که باعث شده، کاخ سفید پویش "به ترامپ اعتماد کنید" راه انداخته.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در دوشنبه ۱۲ مرداد به شرح زیر است؛

اربعین؛ از شکوه جهان اسلام تا معادلات قدرت در تنگه هرمز.

تا ساعاتی دیگر، قاب دوربین‌ها شاهد عظمت دوباره جریانی می‌شود که نه فقط قلب‌های مؤمنان را به هم پیوند داده که پیامی روشن از قدرت تمدنی، انسجام و مقاومت رو به شرارت پیشگان گیتی ارسال می‌کنه. پیامی که در روایت جنیفر کینگز، فعال رسانه‌ای آمریکایی از اقیانوس انسانی اربعین، چنین بازتاب داشته: اینجا، هیچ دولتی هزینه نمیده، همه چیز خودجوش و مردمیه. مردمی که یاد رهبر شهید امت را با عنوان "نخستین زائر اربعین " در اقیانوس عظیم شیفتگان سیدالشهدا (ع) پر رنگ نگه داشته‌اند.

مردمی که افزون بر ۱۵۰ شبه در خیابان‌ها و میدان ها، برای دفاع از حرم و حریم ایران زمین، "پدافند اجتماعی و انسانی " تشکیل دادن. دفاعی که با اعمال مدیریت ایرانی تا تنگه هرمز کشیده شده. آبراهی که ناکارایی و ناکامی ارتش صد‌ها میلیارد دلاری آمریکا را مقابل چشم جهانیان قرار داده. جهانی که می‌بیند با همه دست و پا زدن‌های آمریکا، به قول سخنگوی دستگاه سیاست خارجی: مادامی که تجاوز ادامه داشته باشد، تغییری در وضع تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد؛ چون امنیت در منطقه تجزیه ناپذیر است و اگر بخواهیم از شرارت دشمن مصون باشیم، باید به اقتدار و توانایی ملی مان اتکا کنیم. یا به گفته رئیس جمهور: هرچند ایران خواهان گسترش تنش و ناامنی در منطقه نیست، در دفاع از امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور، با تمام توان عمل خواهد کرد. توانی که در سکوت نسبی میدان نظامی، بخشی از آثار ضربات آن، به تدریج آشکار میشه و عبارت "ضربه مغزی " نظامیان آمریکایی را پس از چند سال دوباره بر زبان رسانه‌ها انداخته. شبکه‌ای بی سی و چند رسانه دیگر گزارش داده‌اند که زخمی‌های ارتش آمریکا در جنگ با ایران به ۶۵۳ نفر رسیده؛ ۱۷۰ نظامی هم ضربۀ مغزی شدند.

خلاصه اینکه، ایران، آمریکا را در تنگه و غیر تنگه، زمینگیر کرده تا جایی که سی ان ان گزارش داده: فرمانده ارشد ارتش آمریکا پس از پا پس کشیدن چندباره ترامپ از حمله به ایران، از تحلیلگران نظامی خواسته راه‌های جدید و خلاقانه در قبال ایران پیشنهاد بدن. شاید علت اش در نوشته روزنامه نیویورک تایمز مشخص باشه. ترامپی که از تسلیم و شکست ایران حرف می‌زند ولی به نوشته این نشریه آمریکایی از نگاه متحدان آمریکا، جنگ دونالد ترامپ علیه ایران که اکنون به ششمین ماه خود وارد شده، به سوی یک شکست راهبردی پیش می‌رود.

گفته رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو هم قابل تامله که میگه: ایران، با در دست داشتن اهرم فشاری مانند تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا که در تیر رسشه، داره پیام روشنی رو به آمریکا مخابره می‌کنه: آمریکا، منطقه رو ترک کن!

پیامی که هم به منطقه است هم به رای دهندگان آمریکایی که به آمریکا و رئیس جمهورش اعتماد نکنند. شاید همین مهمه که باعث شده، کاخ سفید پویش "به ترامپ اعتماد کنید" راه انداخته. حالا رای دهندگان آمریکایی و سران منطقه، به ترامپی که لفاظی هایش، مدام چرخش صد و هشتاد درجه‌ای دارد اعتماد کنند یا نکنند. اعتماد ایرانی‌ها به خدا و مردم و نیرو‌های مسلحش است که چشم از دشمن بر نمی‌دارن. همین امروز، رزمندگان هوافضای سپاه، پهپاد جاسوسی پیشرفته MQ۹ دشمن آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز شکار کردند. اقدام مردان میدان نشون داد، هر اقدام نظامی یا تنش زای آمریکا را بی پاسخ نمی‌گذارن. این همون راهبرد رهبر مجاهد شهیده که فرمودن " دوران بزن در رو " تموم شده و فرزندان آن حکیم فرزانه، بدون لحظه‌ای درنگ به وظیفه جهادی خود عمل می‌کنن. جهادی دفاعی که حسین علیه السلام، پرچمدار آن است و پیاده روی اربعین، یعنی اینکه ما بعد از ۱۴۰۰ سال همچنان در مسیر حسینیم.

نویسنده خانم پاکروان