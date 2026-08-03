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امام جمعه کیش، حضور ساکنان و گردشگران در مراسم اربعین حسینی را نشانه ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و همدلی با زائران مسیر نجف تا کربلا دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، دلدادگان و شیفتگان آن حضرت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی از نجف تا کربلا حاضر میشوند و این حماسه معنوی را رقم میزنند.
او افزود: همه افرادی که در عتبات عالیات حضور دارند و نیز محبان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) در هر نقطه از جهان، در این ایام با برگزاری آئینهای مختلف، ارادت خود را به ساحت مقدس سیدالشهدا (علیهالسلام) ابراز میکنند.
امام جمعه کیش، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی که بیش از پنج ماه است در صحنه، خیابان و میدان حضور فعال و مؤثر دارند، امسال اول اربعین حسینی را بدون حضور امام شهید خود برگزار میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز تأکید کرد: لازم است مردم با حضوری باشکوه در مراسم و راهپیماییهای اربعین حسینی سراسر ایران اسلامی، همراهی و همبستگی خود را با زائرانی که در مسیر نجف تا کربلا حضور یافتهاند، به نمایش بگذارند.
او ابراز امیدواری کرد: انشاءالله حضور ارزشمند مردم کشورمان، برای همه عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) به عنوان توفیق زیارت اربعین حسینی ثبت و ماندگار شود.