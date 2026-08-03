مانده در گل

رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم نوشت علت آشفتگی ترامپ درباره جنگ ایران، پایبندی ایرانی‌ها به اصول راهبردی شده است، ایرانی‌ها در برابر هیچ یک از روش‌های ترامپ در این جنگ تسلیم نمی‌شوند.