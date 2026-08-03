بیش از ۱۲۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی آذربایجان‌غربی برای خدمت رسانی به زائران اربعین در مسیر بازگشت در ایران و عراق اختصاص‌یافته است.

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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از استقرار بیش از ۱۲۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ۱۶ نیروی عملیاتی در عمود ۵۷ کربلا، پایانه مرزی مهران، پایانه مرزی تمرچین و شهر ارومیه برای ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

ارسلان شکری اظهار کرد: در راستای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی، ۲۰ دستگاه میدل‌باس و ۵ دستگاه ون در عمود ۵۷ مسیر کربلا مستقر شده‌اند و خدمات انتقال زائران را به مقاصد اربیل و سلیمانیه ارائه می‌کنند.

وی افزود: تاکنون ۱۳ دستگاه ناوگان به مقصد اربیل و یک دستگاه ون به مقصد سلیمانیه اعزام شده و اعزام ناوگان بر اساس میزان تقاضا و پس از تکمیل ظرفیت انجام می‌شود بگونه‌ای که میدل‌باس‌ها با ظرفیت ۲۰ نفر و ون‌ها با ظرفیت ۱۴ نفر حرکت می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به استقرار نیروهای اجرایی در عمود ۵۷ گفت: تعدادی از همکاران اداره‌کل به‌صورت شبانه‌روزی در این محل حضور داشته و بر روند خدمت‌رسانی و اعزام ناوگان نظارت دارند.

شکری همچنین از استقرار بیش از ۵۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ۱۴ نفر از همکاران اداره‌کل در پایانه مرزی مهران خبر داد و افزود: این ناوگان وظیفه انتقال زائران به شهرهای مختلف آذربایجان‌غربی را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: به‌منظور تسهیل تردد زائران در داخل استان نیز ۵ دستگاه اتوبوس در ارومیه و پایانه مرزی تمرچین و ۴۰ دستگاه مینی‌بوس در پایانه مرزی تمرچین مستقر شده‌اند تا خدمات حمل‌ونقلی مورد نیاز زائران را به‌صورت مستمر ارائه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان و نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی استان تا پایان بازگشت زائران اربعین حسینی به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.