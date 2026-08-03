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انجمن موی تای در پی انتشار برخی اطلاعیهها بیانیهای صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی انجمن موی تای در پی انتشار برخی اطلاعیهها و انجام فعالیتهایی با استفاده از عنوان «موی تای» خارج از چارچوب رسمی مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان، با صدور بیانیهای ضمن تأکید بر جایگاه قانونی انجمن به عنوان تنها مرجع رسمی این ورزش در کشور، اعلام کرد: موضوع از طریق مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است.
در این بیانیه آمده است:
ورزش موی تای در سطح بینالمللی تحت حاکمیت فدراسیون بینالمللی موی تای (IFMA) قرار دارد؛ فدراسیونی که تنها مرجع رسمی این ورزش در جهان بوده و مورد تأیید کمیته بینالمللی المپیک (IOC) و شورای المپیک آسیا (OCA) است. انجمن موی تای نیز به عنوان تنها مرجع رسمی اداره این ورزش در کشور، از سوی وزارت ورزش و جوانان مسئولیت مدیریت موی تای را بر عهده داشته و به عنوان عضو و نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بینالمللی موی تای (IFMA)، مرجع تعاملات رسمی این رشته در سطح بینالمللی محسوب میشود.
بر همین اساس، هرگونه استفاده از عنوان «موی تای» در قالب ایجاد تشکیلات، معرفی نمایندگی، صدور احکام، برگزاری دورههای آموزشی، برپایی مسابقات، اعزام یا هر فعالیت مشابه خارج از چارچوبهای رسمی، هیچگونه ارتباطی با انجمن موی تای و ساختار مورد تأیید وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون بینالمللی موی تای (IFMA) نداشته و مورد تأیید این مراجع نیست.
در ادامه این بیانیه از ورزشکاران، مربیان، داوران، باشگاهها، کمیتههای استانی و خانواده بزرگ موی تای درخواست شده است پیش از هرگونه همکاری، ثبتنام در دورههای آموزشی، پذیرش مسئولیت، دریافت احکام یا مدارک، نسبت به اعتبار و رسمیت مرجع برگزارکننده اطمینان حاصل کرده و صرفاً اطلاعیهها، برنامهها و مکاتبات رسمی انجمن موی تای را ملاک عمل قرار دهند.
روابط عمومی انجمن موی تای در پایان این بیانیه تأکید کرده است: صیانت از عنوان، هویت و جایگاه رسمی موی تای، وظیفهای قانونی و مسئولیتی در قبال جامعه این ورزش است و انجمن موی تای در این مسیر، از تمامی ظرفیتهای قانونی و اداری برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از عنوان «موی تای» و حفظ مرجعیت رسمی این ورزش استفاده خواهد کرد.