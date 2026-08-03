به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۵۵۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان خبر داد و گفت: ۱۲۰ کیلومتر از این عملیات در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی استان اجرا شده است.

امیر اصغری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات لکه‌گیری، روکش آسفالت و اجرای آسفالت حفاظتی در بیش از ۳۲۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۱.۲ همت) اجرا شده است.

وی افزود: از مجموع عملیات انجام‌شده، ۱۲۰ کیلومتر به محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی اختصاص دارد که با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی در اولویت اجرا قرار گرفته است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین ۱۶ فقره قرارداد جدید به طول ۲۲۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک‌هزار میلیارد تومان (یک همت) در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.

اصغری تصریح کرد: با تعیین پیمانکاران و آغاز عملیات اجرایی این قراردادها، مجموع طول محورهای تحت پوشش طرح‌های لکه‌گیری، روکش آسفالت و آسفالت حفاظتی در استان به بیش از ۵۵۰ کیلومتر خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: حجم عملیات اجرایی و اعتبارات اختصاص‌یافته در حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ موضوعی که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راه‌ها، بهبود کیفیت رویه آسفالت و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای خواهد داشت.