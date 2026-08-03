پخش زنده
امروز: -
از ۵۵۰ کیلومتر از راههای بهسازی شده آذربایجان غربی در سال جاری در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۵۵۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان خبر داد و گفت: ۱۲۰ کیلومتر از این عملیات در محورهای منتهی به پایانههای مرزی استان اجرا شده است.
امیر اصغری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات لکهگیری، روکش آسفالت و اجرای آسفالت حفاظتی در بیش از ۳۲۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۱.۲ همت) اجرا شده است.
وی افزود: از مجموع عملیات انجامشده، ۱۲۰ کیلومتر به محورهای منتهی به پایانههای مرزی اختصاص دارد که با هدف ارتقای ایمنی راهها و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی در اولویت اجرا قرار گرفته است.
رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ادامه داد: همچنین ۱۶ فقره قرارداد جدید به طول ۲۲۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد تومان (یک همت) در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.
اصغری تصریح کرد: با تعیین پیمانکاران و آغاز عملیات اجرایی این قراردادها، مجموع طول محورهای تحت پوشش طرحهای لکهگیری، روکش آسفالت و آسفالت حفاظتی در استان به بیش از ۵۵۰ کیلومتر خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: حجم عملیات اجرایی و اعتبارات اختصاصیافته در حوزه نگهداری و بهسازی راههای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است؛ موضوعی که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راهها، بهبود کیفیت رویه آسفالت و تسهیل تردد کاربران جادهای خواهد داشت.