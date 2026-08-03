برپایی غرفههای آموزش سلاحشناسی در حاشیه تجمعات شبانه در خرم آباد
در حاشیه تجمعات شبانه مردمی، غرفههای آموزش سلاحشناسی با هدف افزایش آگاهی عمومی، آموزش مبانی اولیه ایمنی و تقویت آمادگی در شرایط بحرانی برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در این غرفهها،مربیان حوزه آموزش دفاعی، نکات مقدماتی ایمنی، آشنایی با تجهیزات و اصول اولیه آمادگی را به شرکتکنندگان آموزش میدهند.
استقبال نوجوانان، جوانان، بانوان و سالمندان از این برنامهها، آموزش سلاحشناسی را به یکی از بخشهای پرمخاطب تجمعات شبانه تبدیل کرده است.
برگزارکنندگان هدف از اجرای این برنامه را ارتقای آگاهی عمومی، تقویت روحیه مسئولیتپذیری و آشنایی مردم با مبانی اولیه آمادگی در شرایط بحرانی عنوان کردند.