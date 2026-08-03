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ثابت قدم بودن مردم غیور در مسیری طولانی

برای درک اینکه چرا مردم حدودا ۵ ماه است که در میادین و خیابان‌های شهر تجمع می‌کنند باید تاریخ ایران را بررسی کرد تاریخی که تلاش مردم ثابت قدم را به خوبی نشان می‌دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲- ۲۱:۲۳
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ایستادگی ملت ایران
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