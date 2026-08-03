نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، گفت: ملت ایران راهبرد‌های آمریکا را بی‌اثر کرده است.

بی اثر شدن راهبرد‌های امریکا در مقابله با ایران

بی اثر شدن راهبرد‌های امریکا در مقابله با ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده، با بیان اینکه رفتار‌های متناقض رئیس‌جمهور آمریکا بخشی از یک راهبرد از پیش طراحی‌شده است، گفت: برخی تصور می‌کنند اظهار نظرهای متناقض و رفتار‌های رئیس‌جمهور آمریکا صرفاً ناشی از اشتباه یا حماقت است، در حالی که بخشی از این رفتار‌ها در چارچوب سیاستی از پیش طراحی‌شده دنبال می‌شود.

او افزود: رئیس‌جمهور آمریکا در کتاب خود درباره «هنر معامله‌گری» بر ایجاد ابهام، سردرگم کردن طرف مقابل و غیرقابل پیش‌بینی بودن به عنوان یک راهبرد تأکید کرده است و امروز نیز همان الگو را در عرصه سیاست به کار گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، خاطرنشان کرد: راهبرد امریکا در برابر ملت ایران با شکست روبه‌رو شده، چرا که با ملتی آگاه، مقاوم و برخوردار از رهبری حکیمانه و دوراندیش مواجه شده اند و همه محاسبه ها و نقشه‌های دشمنان برهم زده‌ شده است.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، گفت: هنگامی که سیاست‌های امریکا نتیجه نمی‌دهد، مقامات آنها به ادبیات تند و توهین‌آمیز روی می‌آورند و عصبانیت آنها، نشانه ناکامی در برابر ایستادگی ملت ایران است.

او با اشاره به سخن ماندگار شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، گفت: امروز نیز پیام آیت الله بهشتی همچنان زنده است که آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.