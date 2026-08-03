مدیر تیم فوتبال باشگاه باشگاه صنعت‌نفت آبادان از نهایی شدن قرارداد میلاد فخرالدینی و متین کریم‌زاده با این تیم خبر داد و گفت: این دو بازیکن باتجربه فصل آینده برای زردپوشان آبادانی به میدان خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بهنام سراج روز دوشنبه گفت: کادر فنی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های لیگ برتر، چند بازیکن مطرح و باتجربه را در فهرست خرید خود قرار داده است.

وی افزود: میلاد فخرالدینی، مدافع باتجربه فصل گذشته مس رفسنجان، پس از توافق با مدیران باشگاه قرارداد خود را با صنعت‌نفت آبادان امضا کرد و در فصل آینده برای این تیم به میدان خواهد رفت.

سراج همچنین گفت: متین کریم‌زاده، بازیکن فصل گذشته نساجی مازندران که عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت، پس از توافق با مدیران باشگاه به جمع زردپوشان آبادانی پیوست.

مدیر تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان ادامه داد: باشگاه برای تقویت هرچه بیشتر تیم، چند بازیکن دیگر را نیز در نظر دارد و مذاکرات با آنان در حال انجام است که نتیجه آن طی دو روز آینده اعلام خواهد شد.

تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال، روز ۲۴ مردادماه میزبان تیم ملوان انزلی خواهد بود.