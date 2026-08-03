خبرنگار اعزامی صدا و سیما در فضایی عطرآگین از مهر اهل بیت علیهم السلام و خاندان مطهرشان، از حال و هوای عاشقان امام حسین (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میلیون‌ها زائر، همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان عالم، حضرت امام حسین علیه السلام و قافله سالار دشت کربلا، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، برایِ شرکت در مراسم جهانی اربعین و تجدید بیعت با خامس آل عبا، خود را به کربلای معلی رساندند.

عاشقان حسینی از ایران هم، امسال به نیابت از آقای شهید ایران، در مراسم اربعین شرکت می‌کنند.