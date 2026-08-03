وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بر تداوم همکاری‌ها و رایزنی ها با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.

گفت و گوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان:

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عصر امروز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای و روند تحولات دیپلماتیک جاری، بر تداوم همکاری‌ها و رایزنی های نزدیک با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.