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وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بر تداوم همکاریها و رایزنی ها با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عصر امروز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ضمن مرور آخرین تحولات منطقهای و روند تحولات دیپلماتیک جاری، بر تداوم همکاریها و رایزنی های نزدیک با هدف برقراری دائمی صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.