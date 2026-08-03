دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند از ورود ۵۳۰ هزار و ۷۳۹ زائر اربعین حسینی از مرز شلمچه به کشور خبر داد و گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون، تردد زائران از این پایانه مرزی از یک میلیون و ۳۸۷ هزار نفر فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید احمد اوالی‌زاده روز دوشنبه گفت: از یکم تا هجدهم ماه صفر (۲۵ تیر تا ۱۱ مرداد)، یک میلیون و ۳۸۷ هزار و ۹۹۷ زائر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی شلمچه تردد کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت، ۷۱۵ هزار و ۵۹۱ زائر ایرانی از مرز شلمچه راهی عتبات عالیات شدند و ۵۳۰ هزار و ۷۳۹ نفر نیز از طریق این مرز به کشور بازگشتند.

دبیر ستاد اربعین سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، ۱۱۱ هزار و ۸۳۴ زائر خارجی از مرز شلمچه عازم کربلا شدند و ۲۹ هزار و ۸۳۳ زائر خارجی نیز از این گذرگاه مرزی وارد خاک ایران شدند.

مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این دو پایانه مرزی به‌صورت روزانه در حال افزایش است.