قدردانی اراکی‌ها از سپاه قهرمان با طراحی و رنگ‌آمیزی قدردانی اراکی‌ها از سپاه قهرمان با طراحی و رنگ‌آمیزی قدردانی اراکی‌ها از سپاه قهرمان با طراحی و رنگ‌آمیزی قدردانی اراکی‌ها از سپاه قهرمان با طراحی و رنگ‌آمیزی قدردانی اراکی‌ها از سپاه قهرمان با طراحی و رنگ‌آمیزی قدردانی اراکی‌ها از سپاه قهرمان با طراحی و رنگ‌آمیزی قدردانی اراکی‌ها از سپاه قهرمان با طراحی و رنگ‌آمیزی قدردانی اراکی‌ها از سپاه قهرمان با طراحی و رنگ‌آمیزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنج ماه هست که ملت مبعوث شده، خیابان را رها نکرده و همگام با میدان، قدردان نیروهای نظامی و مسئولان بوده است.

در آستانه اربعین شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام که پاسدار بی‌بدیل دین و مکتب نبوی است، در یک حرکت خودجوش، جانفدایان اراکی در تجلیل از مولو صالح انقلاب، اقدام به عملیات طراحی و رنگ‌آمیزی جداره‌ها و دیواره‌های سپاه حضرت روح الله کردند.