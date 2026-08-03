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اراکیها با انجام طراحی و رنگآمیزی جدارهها و دیوارههای سپاه حضرت روح الله از این نهاد انقلابی قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنج ماه هست که ملت مبعوث شده، خیابان را رها نکرده و همگام با میدان، قدردان نیروهای نظامی و مسئولان بوده است.
در آستانه اربعین شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام که پاسدار بیبدیل دین و مکتب نبوی است، در یک حرکت خودجوش، جانفدایان اراکی در تجلیل از مولو صالح انقلاب، اقدام به عملیات طراحی و رنگآمیزی جدارهها و دیوارههای سپاه حضرت روح الله کردند.