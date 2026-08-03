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مدیرکل صمت استان لرستان از کارخانه ماشین سازی این استان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،جعفری در این بازدید با اشاره به اینکه ماشین سازی لرستان یکی از ظرفیتهای صنعتی خوب استان محسوب میشود،افزود: این مجموعه برای اولین بار با استفاده از توان مهندسی داخلی ، امکان ساخت مبدلهای حرارتی را فراهم آورده است.
وی گفت:ماشین سازی لرستان تولید کننده انواع سازههای فلزی با کاربر ساخت پل، اسکلتهای فلزی، فین تیوب و مبدلهای حرارتی موردنیاز صنعت پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاهی است.
مدیرکل صمت استان لرستان بیان کرد:این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار و زیربنای ۴۰ هزار متر مربع زمینه فعالیت ۳۰۰ نفر را فراهم نموده است.