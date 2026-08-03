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مسابقات پیشکسوتان تنیس روی میز کشور با شرکت ۳۳ تیم از ۱۰ استان در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار شد و تیمهای برتر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رقابتهای تیمی کوربیلون تنیس روی میز پیشکسوتان کشور، با حضور ۳۳ تیم از ۱۰ استان کشور، به میزبانی هیئت تنیس روی میز استان گیلان در سالن تخصصی تنیس روی میز شهید عضدی، مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) رشت برگزار شد.
در پایان این مسابقات، تیم زندهیاد کیمیا قهرمان شد، تیم باشگاه طاهری در جایگاه دوم ایستاد و تیم آکادمی وفاییراد روشن و تیم پارسا نیروی قزوین به طور مشترک عنوان سوم مسابقات را کسب کردند.