به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد مجاورگفت: در استان قم هم اکنون ۱۱ نیروگاه کوچک مفباس گاز سوز در نقاط مختلف استان با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات فعال هستند که ۶ درصد از اوج بار تولید برق استان را پوشش می‌دهند.

وی افزود: با هدف افزایش نقش این دست از نیروگاه‌ها در استان قم در حال حاضر ۷ نیروگاه کوچک مقیاس گازی جدید هم در استان به همت بخش خصوصی با ظرفیت ۴۳ مگاوات در دست ساخت هستند که تا پایان سال به مرور وارد مدار و شبکه برق خواهند شد .

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع استان قم با اشاره به اینکه مزیت اصلی این نیروگاه‌ها حداقل تلفات انتقال و توزیع و بهبود کیفیت ولتاژ و توان تولید در شبکه برق استان است افزود این نیروگاه‌ها بین ۳ تا ۷ مگاوات هستند و در نقاط مختلف در دست ساخت قرار دارند.

وی افزود: با وارد مدار شدن این نیروگاه‌ها در مکان‌های مختلف افت ولتاژ و نوسان کاهش می‌یابد و در نقاطی که با کاهش ولتاژ و نوسان ولتاژ روبه رو هستند این نیروگاه‌ها برق مطمئن و پایدار را برای شبکه برق در مکان مصرف فراهم می‌کنند.