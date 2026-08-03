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مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع استان قم گفت: در زمان اوج مصرف برق استان قم ۶ درصد از ظرفیت تولید توسط نیروگاههای گازی کوچک مقیاس تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد مجاورگفت: در استان قم هم اکنون ۱۱ نیروگاه کوچک مفباس گاز سوز در نقاط مختلف استان با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات فعال هستند که ۶ درصد از اوج بار تولید برق استان را پوشش میدهند.
وی افزود: با هدف افزایش نقش این دست از نیروگاهها در استان قم در حال حاضر ۷ نیروگاه کوچک مقیاس گازی جدید هم در استان به همت بخش خصوصی با ظرفیت ۴۳ مگاوات در دست ساخت هستند که تا پایان سال به مرور وارد مدار و شبکه برق خواهند شد .
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع استان قم با اشاره به اینکه مزیت اصلی این نیروگاهها حداقل تلفات انتقال و توزیع و بهبود کیفیت ولتاژ و توان تولید در شبکه برق استان است افزود این نیروگاهها بین ۳ تا ۷ مگاوات هستند و در نقاط مختلف در دست ساخت قرار دارند.