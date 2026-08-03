به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کانون کارگردانان سینمای ایران با همکاری موزه سینما در ادامه برنامه «کلاسیک‌های کانون»، نسخه‌های مرمت‌شده ۲ فیلم «سفر» (محصول ۱۳۵۱) به کارگردانی بهرام بیضایی و «سلندر» (محصول ۱۳۵۹) به کارگردانی واروژ کریم‌مسیحی را روز شنبه ۱۷ مرداد در موزه سینمای ایران به نمایش می‌گذارند.

این برنامه ساعت ۱۷ در موزه سینمای ایران برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است.