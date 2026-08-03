شهردار قم از خدمات رسانی رایگان، ۲۴۰ دستگاه اتوبوس به مردم برای شرکت در مراسم دلدادگان اربعین حسینی در مسیر بلوار پیامبر اعظم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرامرز عظیمی با اشاره به دریافت مجوز از شورای شهر برای رایگان سازی پارکینگ و ارائه خدمات اتوبوس رانی به مردم گفت: خدمات اتوبوس رانی و پارکینگ‌ها در روز سه شنبه ۱۳ مرداد ماه رایگان است و برای جا به جایی مردم و انتقال مردم ایستگاه‌هایی برای سوار و پیاده کردن در مسیر پیش بینی شده است.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده شهرداری برای مراسم جاماندگان اربعین حسینی افزود: ۳ هزار نفر از پاکبانان و نیرو‌های شهرداری بدای این مراسم کار کرده‌اند و ۸۶۰ دستگاه ماشین آلات مختلف در حال هموار سازی و آرام سازی مسیر‌ها برای مراسم پیاده روی اربعین هستند.

عظیمی اضافه کرد: ۲۵۰ موکب از شهرداری مجوز لازم برای ارائه خدمات را به مردم دریافت کرده‌اند و برای امسال هزار و ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی ثابت و سیار در مسیر تدارک دیده شده است.

شهردارقم به ضرورت تامین یخ و آب شرب برای مردم در مسیر اشاره کرد و افزود: ۶۰ هزار لیتر آب در قالب تانکر‌های سیار و یک میلیون بطری آب هم در طول مسیر بین مردم حاضر در مراسم توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: یخ مورد نیاز موکب‌ها تامین و توزیع خواهد شد و مکان‌های مختلف برای استقرار دستگاه‌های شارژ تلفن‌های همراه پیش بینی شده است و در زمان برگزاری مراسم ۶۰۰نیروی آتش نشان هم در مسیر با خودور‌های خود حضور خواهند داشت.

عظیمی گفت: سیستم صوتی یکپارچه‌ای را برای کل مسیر در نظر گرفته‌ایم و و این سیستم صوتی در طول مسیر به کار گیری خواهد شد.