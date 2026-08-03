با پایان یافتن مهلت ارسال آثار، ۷۵۹ اثر به دبیرخانه پویش عکس و فیلم موبایلی طلوع ماه رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش «طلوع ماه» که با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود، با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های مردمی، تاریخی و بین‌المللی مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی پذیرای آثار هنرمندان و علاقه‌مندان سراسر کشور بود.

بر اساس آمار نهایی، ۹۹ اثر در بخش فیلم و ۶۶۰ اثر در بخش عکس به ثبت رسیده است. آثار بخش عکس شامل ۳۶۴ تک‌عکس و ۲۹۶ اثر در قالب ۵۳ مجموعه‌عکس است.

این پویش در ۲ بخش اصلی فیلم و عکس و با تأکید بر تولید آثار با تلفن همراه برگزار شد.

پس از پایان مهلت فراخوان، آثار وارد مرحله بازبینی و داوری خواهند شد و برگزیدگان در آئین پایانی پویش که به‌زودی برگزار می‌شود، معرفی و تجلیل می‌شوند.