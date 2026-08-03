پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان قزوین: همزمان با آغاز بازگشت زائران اربعین حسینی و تعطیلات پایان هفته، محورهای جادهای استان قزوین با افزایش چشمگیر تردد و توقف در برخی مقاطع روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ تقی خانی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: با آغاز موج بازگشت زائران اربعین و همزمانی آن با تعطیلات آخر هفته، ترافیک در مسیرهای اصلی استان قزوین به شدت افزایش یافته است. پیشبینی میشود با گذشت زمان در طول روز، شدت ترافیک و گرههای ترافیکی در مقاطع مختلف، حتی بیشتر از وضعیت فعلی شود.
سرهنگ تقیخانی، وضعیت ترافیکی ایستگاه پلیس راه محمدیه را “نیمه سنگین” و در برخی بخشها “متوقف” گزارش کرد.
وی تأکید کرد که یکی از عوامل اصلی ایجاد این توقفها، وقوع تصادفات منجر به جرح است که باعث ایستادن خودروها و در نتیجه ایجاد گرههای ترافیکی در مسیر میشود.
سرهنگ تقیخانی از رانندگان درخواست کرد در صورت بروز هرگونه تصادف، حتماً خودرو را به شانه راه منتقل کنند تا از انسداد کامل مسیر و خطرات احتمالی برای سایر رانندگان جلوگیری شود.
هشدار در مورد آمار تصادفات
در بخش دیگری از این گفتگو، رئیس پلیس راه استان قزوین با ابراز تأسف از وضعیت تصادفات در هفته اول مردادماه، خاطرنشان کرد: این ماه با خبرهای ناگواری آغاز شده است.
وی اعلام کرد: «در هفت روز نخست ماه مرداد، متأسفانه ۵ نفر جان خود را در تصادفات از دست دادهاند. اگر روند فعلی ادامه یابد، شاهد افزایش نرخ تلفات خواهیم بود؛ چرا که روزانه به دلیل عدم توجه کافی رانندگان، یک یا دو نفر جان خود را از دست میدهند.»
سرهنگ تقیخانی عامل اصلی این حوادث را «عدم توجه کافی به جلو»، «خستگی مفرط» و «خوابآلودگی» دانست.
وی به طور ویژه از رانندگانی که از مناطق مرزی بازمیگردند یا با خودروهای شخصی خود در سفر هستند، خواست تا پیش از شروع حرکت، استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی، حتماً در مکانهای امن توقف کرده و استراحت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.