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نماینده ولیفقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با قدردانی از ساکنان کیش برای حضور پر شور در اجتماع شبانه مردمی، حماسه آفرینی آنها را بخشی ماندگار از تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده، در سفر به کیش، با قدردانی از ساکنان، دستاندرکاران و مسئولان کیش برای برپایی اجتماع شبانه مردمی، افزود: از مسئولان، به ویژه مدیرعامل و مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش و امام جمعه کیش، که در شکلگیری این حرکت نقشآفرین بودند، صمیمانه قدردانی میکنم.
او افزود: در سفر به کیش با حضور در مراسم اربعین حسینی و آیینهای دهه پایانی صفر، دیدارهایی با مدیران سازمان منطقه آزاد کیش برای بررسی مسائل و موضوع های مرتبط با کیش برگزار خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده، گفت: سفر به کیش، هرچند کوتاه، فرصتی برای قدردانی از مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه کیش است.