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فیلم کوتاه «مینا» از بخش ویژه جشنواره بینالمللی راه ابریشم ۲۰۲۶، جایزه بهترین نویسندگی و کارگردانی و در بخش بهترین فیلم داستانی، نیز رتبه سوم را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه «مینا» به نویسندگی مهدی شاهسواری و عطیه سادات حجتی و کارگردانی مهدی شاهسواری و تهیهکنندگی سعید نجاتی و مهدی شاهسواری، محصول باشگاه فیلم اشراق، توانست در ۲ بخش جشنواره بینالمللی راه ابریشم ۲۰۲۶ جایزه کسب کند.
این فیلم کوتاه، در بخش ویژه رویداد موفق به کسب جایزه بهترین نویسندگی و کارگردانی و همچنین رتبه سوم در بخش بهترین فیلم داستانی شد.
اولین جشنواره فرهنگی و علمی بینالمللی «جاده ابریشم» که با امتیازات علمی، هنری، فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی ارائه شده است؛ با مشارکت دانشگاه عالی صلاح الدین اربیل عراق، دانشگاه پاچاخان پوهنتون پاکستان، دانشگاه عثمانیه هندوستان، دانشگاه خزر جمهوری آذربایجان، دانشگاه ارجیس ترکیه، دانشگاه قفقاز قارص آذربایجان، شبکه خبری ایران اروپا- دوسلدورف آلمان و انتشارات پارس تاک در رشتههای مختلف هنری، علمی و تحقیقاتی (کتاب سال، ترجمه، شعر در کلیه قالبها و ترانه، داستان کوتاه، داستانک، رمان، مقاله نویسی، یاداشت خبری، طراحی جلد، عکاسی، خطاطی، تصویرگری و تصویرسازی، تک نوازی موسیقی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی، فیلم کوتاه و فیلم ۱۰۰ ثانیهای) با موضوع آزاد بدون محدودیت سنی برگزار شد.
«مینا» یک درام اجتماعی است که روایتگر موقعیتی از زندگی زن جوانی است که در ساختمان قدیمی محیط کارش پس از ساعت اداری از لوله کنار پنجره اتاقش متوجه صداهای مشکوکی میشود.